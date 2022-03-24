曲婉婷母親張明杰受賄案 二審維持無期徒刑

內地歌手曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，涉受賄、濫用職權一案，黑龍江省高級人民法院周四（24日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同案被告人王紹玉維持判囚有期徒刑14年，並處罰金300萬元（人民幣，下同）。

據通報，哈爾濱市中級人民法院於2021年11月17日一審宣判，認定張明傑單獨受賄500萬元，與王紹玉共同受賄折合9317萬餘元；張明傑徇私舞弊、濫用職權，造成公共財產損失共計2.3億餘元。

法院對張明傑判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對王紹玉判處有期徒刑十四年，並處罰金三百萬元；並對查封、凍結、扣押在案的涉案違法所得及其孳息予以沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

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宣判後，張明傑、王紹玉不服，分別提出上訴。黑龍江省高級人民法院依法立案受理，並組成合議庭進行了全面審查，經訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理，並經合議庭評議，依法作出二審裁定。

黑龍江省高級人民法院在二審裁定中，對一審認定的事實證據予以確認，認為張明傑身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取他人財物，數額特別巨大；另夥同王紹玉共同索取他人財物，數額特別巨大，其行為均構成受賄罪。

此外，張明傑身為國家機關工作人員，徇私舞弊、濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重，其行為構成濫用職權罪。張明傑、王紹玉具有索賄情節，應依法從重處罰。

法院表示，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。遂作出駁回上訴，維持原判的裁定。

責任編輯：易燕丹

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