  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曲婉婷母親張明杰受賄案 二審維持無期徒刑

社會熱點 18:44 2022/03/24

分享：

內地歌手曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，涉受賄、濫用職權一案，黑龍江省高級人民法院周四（24日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同案被告人王紹玉維持判囚有期徒刑14年，並處罰金300萬元（人民幣，下同）。

據通報，哈爾濱市中級人民法院於2021年11月17日一審宣判，認定張明傑單獨受賄500萬元，與王紹玉共同受賄折合9317萬餘元；張明傑徇私舞弊、濫用職權，造成公共財產損失共計2.3億餘元。

法院對張明傑判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對王紹玉判處有期徒刑十四年，並處罰金三百萬元；並對查封、凍結、扣押在案的涉案違法所得及其孳息予以沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑

曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向

宣判後，張明傑、王紹玉不服，分別提出上訴。黑龍江省高級人民法院依法立案受理，並組成合議庭進行了全面審查，經訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理，並經合議庭評議，依法作出二審裁定。

黑龍江省高級人民法院在二審裁定中，對一審認定的事實證據予以確認，認為張明傑身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取他人財物，數額特別巨大；另夥同王紹玉共同索取他人財物，數額特別巨大，其行為均構成受賄罪。

此外，張明傑身為國家機關工作人員，徇私舞弊、濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重，其行為構成濫用職權罪。張明傑、王紹玉具有索賄情節，應依法從重處罰。

法院表示，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。遂作出駁回上訴，維持原判的裁定。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

曲婉婷母親 被爆以6000萬賤賣23億國資
2015/05/07
曲婉婷母親 被爆以6000萬賤賣23億國資
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂
2020/09/28
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
2021/11/17
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向
2021/11/18
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向

你可能感興趣

曲婉婷母親 被爆以6000萬賤賣23億國資
17:13 2015/05/07
曲婉婷母親 被爆以6000萬賤賣23億國資
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂
15:55 2020/09/28
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
17:50 2021/11/17
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
網絡熱話 政治 貪腐 貪污 哈爾濱 黑龍江省 中國

下一篇文章

【東航墜機】國務院調查組：目前不排除已找獲的黑盒有損壞的可能性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】事故時錄音曝光 空管及其他航班接力呼叫（有片）
【東航墜機】事故時錄音曝光 空管及其他航班接力呼叫（有片）
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款