【東航墜機】墜機乘客岳父：女婿是家中獨子 新公司派他去廣州出差

東航空難發生第四天，機上的乘客目前也未發現倖存者。據澎湃新聞報道，墜機乘客的岳父周先生介紹，其女婿是失聯乘客之一，是家中獨子，女兒已趕到昆明照顧兩位老人。

還有代失聯者家屬到梧州的謝先生，他說，家屬情緒不穩定，和失聯的乘客相識多年，此前好友一直希望能在廣州買房紮根。

失聯者親屬鄭偉（化名）目前被安置在梧州一酒店，他說堂弟是家中長子，全家的經濟來源主要靠他。

據中新視頻，雷先生外甥女的丈夫搭乘了該航班，乘客為91年出生，是昆明人，這次去廣州是去工作。雷先生說，外甥女21日下午4點左右，看到新聞及網上資料，確定丈夫就在發生空難的飛機上。

國務院調查組今日下午召開記者會通報，截止今日早上8點，廣西梧州藤縣住宿56位旅客家屬共計305人，涉及52個家庭。

東航一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。目前搜救工作仍在進行，第一個飛機黑盒已經送往北京解密，現場正全力搜尋第二個黑盒。

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責任編輯：李冰琪