內地官媒評東航雲南董事長「打太極」 ：不應糊弄網友智商

東航雲南有限公司董事長孫世英在前晚舉行的「3·21」東航飛行事故首場新聞發布會上回答外媒提問時答非所問的視頻，在網絡上引發熱議。內地官媒中國新聞社旗下財經媒體中新經緯今天發評論文章說，面對這種舉國關註的重大突發事件時，做好信息發布早已是必不可少的環節，同時應拿出真誠懇切的態度，不糊弄、不愚弄網友的智商，不在言語上「打太極」。

文章指出，關於路透社的問題，主要圍繞失事飛機的維修記錄、飛行員的飛行時長、事故發生時天氣、墜落前與空管是否對話等，每一個都與事故緊密相關，也是眾多網友心中的疑問。新聞發布會召開時，距離事故發生已過去24小時，事故原因雖仍在緊鑼密鼓地調查，但這些問題卻並不「超綱」，只要東航做好事前準備，想解答媒體與群體的疑惑，難度並不大。

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退一步說，即便不掌握詳細情況，也應該照實回應並記錄下問題，而非對問題視而不見、聽而不聞。正如網民所建議，哪怕回答「情況尚在調查，請大家關註後續消息」，也比答非所問強。



文章說，照稿念出的回答不僅弄暈了網民，寒了人心，也消耗了企業的公信力。有網民說：「看視頻，看得我都尷尬了。」但尷尬的不應該是網友，而是那些習慣用假大空的公關辭令應付媒體和公眾的企業。

文章還說，面對這種舉國關註的重大突發事件時，做好信息發布早已是必不可少的環節。信息發布者不僅要做到以掌握到的事實為依據，迅速對外發布最新情況，做到應披盡披，回應廣大群眾的關切；也要做好充足準備，拿出真誠懇切的態度，不糊弄、不愚弄網友的智商，不在言語上「打太極」，不顧左右而言他。

文章最後說，在昨天下午召開的第二場新聞發布會上，上述問題被一一回復，做了補救。如今，東航飛行事故搜索區域相比核心區擴大超10倍，第二個黑匣子也在加緊搜尋。相信隨著系列新聞發布會的召開，縈繞在公眾心頭的疑惑也會逐步解開。

責任編輯：李冰琪