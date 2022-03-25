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駐歐使團回應北約特別峰會聲明：堅決反對向中方施加脅迫和壓力

國情動向 10:09 2022/03/25

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當地時間24日，北約國家領導人在布魯塞爾舉行特別峰會並發表聲明，呼籲包括中國在內的所有國家維護《聯合國憲章》確定的主權和領土完整原則，維護國際秩序，不支持俄羅斯發動的「戰爭」或幫助俄規避相關制裁，對中國傳播俄羅斯散布的虛假信息表示關切。駐歐盟使團回應指，有關聲明和言論對中方進行無端指責和猜忌，對中方施加脅迫和壓力，中方堅決反對。

中方：始終主張尊重各國主權獨立和領土完整

駐歐盟使團發言人稱，有關聲明和言論對中方進行無端指責和猜忌，對中方施加脅迫和壓力，中方堅決反對。中方有必要提醒北約全面準確了解中方的一貫立場，中方始終主張尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。

發言人稱，烏克蘭危機發生以來，中方本著客觀公正的態度，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出了積極努力，發揮了建設性作用。發言人並反問北約又做了什麼，指任何不帶偏見的人都會得出公正的結論。

回應北約秘書長言論 京：任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破

美劃紅線指明「三不要」 阻中國幫助俄羅斯規避制裁

發言人續指，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約秉持舊的安全觀念，持續擴張區域和領域，以 「舊冷戰」的手法搞陣營對抗。必須高度警惕並堅決反對「 新冷戰」，這不符合歷史發展潮流，也違背世界人民的願望。北約應反躬自省，徹底摒棄冷戰思維，按照安全不可分割原則，通過對話談判尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

至於指責中國傳播虛假信息，發言人稱，這是有人煽風點火，唯恐天下不亂。假的永遠真不了，基於虛假信息的論調只能更加虛假。

拜登：中國援俄將處重大危險

北約領袖在峰會結束後發出聲明，呼籲包括中國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯，及避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。

聲明強調，北約盟國對中國官員最近公開評論感到憂慮，呼籲中國停止強化關於克里姆林宮對戰事的不實敘述，特別是關於俄羅斯宣傳戰事以及對北約的立場，以促進和平解決衝突。

美國總統拜登在會談後的記者會上稱，他向中國國家主席習近平表示，他知道中國期望與歐洲和美國建立經濟關係，並表明若是援助俄羅斯是將自己置於重大危險之中。拜登認為中國清楚未來與西方的經濟聯繫更多於與俄羅斯，「我希望他不會參與」。

傳美與盟友評估把俄羅斯踼出G20 中方：任何成員無權將其開除

烏克蘭敦促中國 在結束戰爭上發揮更明顯作用

責任編輯：尹航

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習近平 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 拜登 軍事 經濟 戰爭 北約 制裁

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