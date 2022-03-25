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【內地疫情】增4790本土病例 衛健委：波及範圍繼續擴大

社會熱點 15:17 2022/03/25

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內地過去一日新增4790宗本土病例，包括1301宗確診、3489宗無症狀感染，新病例仍以吉林最多，上海突破1600宗再創單日新高，廣東則有11宗。國家衛健委指，當前全球病例連續第二周反彈，中國疫情仍在發展階段，波及地市範圍繼續擴大。從月初至今，全國累計病例逾5.6萬宗，超過2.9萬宗來自吉林。

（更新國務院聯防聯控機制新聞發佈會內容）

新增的本土確診病例數量依次為吉林1110宗（長春市576例、吉林市528例）、上海27宗、天津25宗、河北24宗、黑龍江23例、江西23宗、福建17宗、山東13宗、河南10宗等；無症狀感染上海1582宗、吉林900宗、河北288宗、遼寧180宗、福建153宗、山東140宗、江西61宗、天津42宗等。

國務院聯防聯控機制今日（25日）下午召開新聞發佈會，衛健委官員總結各地疫情情況指，吉林省疫情仍處於高位水平，月初至今累計報告感染逾2.9萬宗，連續多日每天新增感染人數破千。吉林市和長春市疫情處於持續發展階段，上海市、河北省、福建省、遼寧省疫情近日快速增長，疫情發生地的社區傳播風險持續存在。山東省青島、威海、淄博，廣東省深圳、東莞等地的疫情已經得到初步控制，北京市、重慶市、浙江省等地的疫情形勢趨於平穩。

會上又強調，目前全國疫情處於攻堅階段，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，提高疫情監測預警和應急反應能力，科學組織核酸和抗原檢測，推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，將防控措施落實到每一個環節，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現社會面清零。

上海：防控形勢嚴峻複雜

上海市政府同日上午舉行新聞發佈會，市衛健委主任鄔驚雷指，當地疫情防控仍面臨嚴峻複雜形勢，正處於最吃勁的關鍵階段，要堅持動態清零，聚焦疫情防控中發現的短板，合理調配資源，做到疫情處置更快，落實防控措施更實。他又提到，當地東方醫院一名護士因病不幸去世，當局對此深切哀悼。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏則指，Omicron病毒已演變到第2代，上海流行的是BA.2，傳染力應該是9.5的R0值，意味著1個人可以傳10個人，是早期病毒的3至5倍。「 如果我跟你算一個非常簡單的算式，1個人可以傳10個人，代際之間潛伏期也在縮短，基本3天可以傳一代。 最早是1個人，3天以後就是10個人，6天就是100個人。 如果這個人在外面充分和大家進行接觸，10天可能就是傳1000個人，這是所謂的指數級上升」。

他提到，如不採取有效防控，從本月10號到今日為止，剛好是半個月時間，該數字應該接近於至少是幾萬宗的水平。

【內地疫情】滬網民訴染疫收治4日無人管 官方：醫生已查房配藥

【內地疫情】吉林省本輪累計報告確診超2萬例 在院98%以上為輕症

【內地疫情】張文宏：維持生活正常化應和動態清零同樣重要

責任編輯：陳建錫

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