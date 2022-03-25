【內地疫情】新增4790宗本土病例 吉林上海最多

內地過去一日新增4790宗本土病例，包括1301宗確診、3489宗無症狀感染，新病例仍以吉林最多，上海突破1600宗再創單日新高，廣東則有11宗。

國家衛健委公布，本土確診病例數量依次為吉林1110宗（長春市576例、吉林市528例）、上海27宗、天津25宗、河北24宗、黑龍江23例、江西23宗、福建17宗、山東13宗、河南10宗等；無症狀感染上海1582宗、吉林900宗、河北288宗、遼寧180宗、福建153宗、山東140宗、江西61宗、天津42宗等。

上海市政府今日（25日）上午舉行新聞發佈會，市衛健委官員指，當地疫情防控仍面臨嚴峻複雜形勢，正處於最吃勁的關鍵階段，要堅持動態清零，聚焦疫情防控中發現的短板，合理調配資源，做到疫情處置要更快，落實防控措施要更實。防控專家組組長張文宏則指，Omicron病毒的傳染力看起來遠遠超過新冠病毒前面幾代的傳播數，從目前上海堅持走的這個防控的策略看到，整個傳染指數級的上升已被打斷。 接下來只有核酸做到位，前面所有措施才能真正起效。

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責任編輯：陳建錫