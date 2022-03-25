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Visa及Master卡在俄停用 中國銀聯卡俄用戶發卡量暴增

經濟脈搏 10:48 2022/03/25

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自3月5日美國維薩卡（Visa）和萬事達卡（Mastercard）在俄羅斯停用後，俄羅斯民眾對中國銀聯卡的需求正與日俱增。俄衛星社23日稱，如今俄羅斯銀行已跟不上旺盛的銀聯卡需求，部分銀行正計劃推出支持俄羅斯MIR支付和銀聯支付的雙標卡。

衛星社稱，由於俄羅斯市場對於銀聯卡的需求大幅增加，俄主要銀行之一俄羅斯天然氣工業銀行僅在3月9日一天就發行了1000張實體卡和3700張虛擬卡，此前該行平均每月僅發行約400張銀聯卡。

Visa及Master卡在俄停用 中國銀聯卡俄用戶發卡量暴增

俄多家銀行表示將發行銀聯新卡或MIR-銀聯雙標卡

據中國銀聯官方數據，俄羅斯有10家銀行可以發行銀聯卡。但是目前只有6家俄羅斯銀行能夠提供這一服務。剩下的銀行承諾將在5月向客戶發行銀聯卡。其中一家銀行的呼叫中心員工在采訪中稱：「我們正在接受銀聯卡訂單，但只有等到5月才能發行。」

據報道，俄羅斯市場的大多數銀行尚未與中國銀聯合作。為了解決這一矛盾，俄羅斯不少銀行已經開始研究推出MIR-銀聯雙標卡。

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這裏提及的MIR指代的是俄羅斯央行2014年以後自主建立的國家支付卡支付系統。而雙標卡是帶有兩種標記、支持兩種支付系統的銀行卡或信用卡。

實際上，早在維薩和萬事達宣布退出俄羅斯之初，俄羅斯多家銀行就表態將「轉向中國銀聯」，它們提出計劃將發行銀聯新卡或MIR-銀聯雙標卡。

俄羅斯最大國有商業銀行俄聯邦儲蓄銀行（Sberbank）3月6日表示，該行正在研究發行MIR-銀聯新卡的可能性，未來將另行通知新卡的發行時間。俄最大的私人商業銀行阿爾法銀行（Alfa-Bank）也表示，正在努力推出基於銀聯支付系統的新卡。

此外，包括俄羅斯Tinkoff銀行和莫斯科信貸銀行等，也在考慮發行銀聯支付系統的新卡。

責任編輯：李冰琪

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