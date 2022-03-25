【東航墜機】第二個黑盒未找到 已尋獲黑盒料初步分析需10-15日

中國東方航空編號MU 5735航班21日在廣西梧州墜毀，搜救踏入第四日。今日（25日）一度傳出消息稱，第二個黑盒、即飛行數據記錄器（FDR）已找到；但其後新華社澄清指，目前還未找到第二個黑盒，救援現場正在加緊搜尋。

此外，在周三（23日）尋獲的第一個黑盒已送往北京譯碼，專家預計數據初步取讀分析需要10至15日。

據央視新聞報道，最先尋獲的黑盒是駕駛艙語音紀錄器（CVR），已送達北京的譯碼實驗室，數據下載和分析工作正在進行中，目前不能排除存儲單元損壞的可能。

針對已找到的黑盒，《航空知識》雜誌主編王亞男表示，黑盒必須經數據提取、譯碼、分析，再形成情況匯報，約需10到15天時間才能獲得初步分析結果。但若要形成可呈現在事故調查報告中的最終結論，所需時間可能更久。

找到黑盒磁帶就有諸多辦法破譯

西北工業大學航空學院副教授郭慶表示，黑盒的解讀時間要視乎損毀程度而定，有可能數天，也有可能數月。他指出，駕駛艙語音紀錄器錄製機艙內的聲音多為傳統的磁帶方式，一旦找到磁帶，那麼就有諸多辦法進行破譯。最壞的情況是磁條也有損壞，但只要不是完全損壞，那麼至少可以把未損壞的部分解讀出來。

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據了解，目前已找到的黑盒外觀破損嚴重，存儲單元外觀也存在一定程度的損壞，但相對比較完整。中國民航科學技術研究院航空安全研究所所長兼中航協航安委總幹事舒平稱，調查組一般會根據黑盒受到的損傷情況，來決定送往哪裡。如果情況尚好，一般會將送到政府指定的民航專業機構實驗室進行譯碼分析；如果損傷較嚴重，則要先送到設備原製造廠進行修復處理。

舒平表示，譯碼完成後，調查組會根據獲取到的內容和數據，結合之前掌握的飛機整體運行過程以及調查經驗，去做一個初步的判斷。另還需要與事故現場調查人員密切聯繫，找到對應的實物證據去支撐；利用各種手段進行模擬分析實驗，力圖去復現相關的現像，從而最終得出相對完整、科學的結論。

郭慶也指出，雖然黑盒是判斷飛機事故的重要線索來源，但即使無法復原，也可通過調查飛機維修紀錄、飛行員心理狀況、其他機組人員等輔助手段來判斷失事原因。

責任編輯：易燕丹

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