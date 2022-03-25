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拜登認為中國清楚與西方經濟聯繫更勝俄 已表明助俄後果

國情動向 10:59 2022/03/25

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美國總統拜登周四（24日）表示，已向中國主席習近平表明幫助俄羅斯的後果。他亦認為中國清楚自己的經濟未來，與西方的聯繫要比與俄羅斯緊密得多。

俄烏戰事已持續1個月，美國與盟友加大向俄羅斯施壓，包括與歐洲盟友討論創建一個機構，監測違反對俄羅斯國際制裁的行為。美國並宣布對俄羅斯的新一輪制裁，拜登又認為應該把俄羅斯開除出二十國集團（G20）。

拜登周四又談到上周與習近平的通話，指「沒有威脅他，但向他表明了這一點──確保他明白幫助俄羅斯的後果」。他說，他指出了離開俄羅斯的美國與外國企業的數量。

拜登說自己告訴習近平，知道他多麼珍視與美國和歐洲的經濟關係，還告訴對方，「如果真的幫俄羅斯，就會把自己的那些目標置於極大的危險之中」。他又認為，中國明白其經濟未來與西方的聯繫要比與俄羅斯緊密得多。

據美國官員表示，他們尚未看到中國向俄羅斯提供軍事援助的證據，但強調正在密切關注局勢。

中方曾表明反對戰爭，將盡一切努力推動局勢降溫，又強調中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。

美劃紅線指明「三不要」 阻中國幫助俄羅斯規避制裁

美商務部警告中企 若違反對俄出口管制必受打擊

責任編輯：林佩怡

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