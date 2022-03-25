【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利

北約峰會召開之際，中國國防部昨日（24日）表示，在烏克蘭問題上，所謂中方事先知情、「默許」、「縱容」等說法完全是虛假信息，意在抹黑中國。中方的做法同美方製造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法形成鮮明對比。中方希望各方繼續致力對話協商，盡快緩解事態，繼續為實現和平發揮建設性作用。

國防部新聞局局長兼發言人吳謙指，烏克蘭問題有複雜的歷史經緯和現實情況，演變至今是各種因素共同作用的結果，但危機的最大始作俑者是哪個大國？大家都清楚。中方始終根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷。中方認為要化解當前危機，必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端。

吳謙稱注意到俄方消息指，美國在烏克蘭擁有多處生物實驗室，他批評美方有關活動嚴重缺乏透明度，存在不容忽視的安全隱患，此前多個美軍海外生物實驗室所在地暴發罕見流行病，引發多國抗議與質疑。他質問美方，這些項目的真正意圖究竟是甚麼？為甚麼不公布詳細信息？美國海外生物實驗室與美國防部是甚麼關系？如果美方在烏實驗室從事的僅是科學研究和疾病監測，為甚麼美國防部會深度參與？這些重大原則問題，不是一句「虛假信息」就能搪塞過去。

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對於有媒體問到，美太平洋空軍司令近期呼籲中國在俄烏戰爭中汲取三個教訓，包括如果效仿俄羅斯對鄰國發動戰爭，將遭到國際社會更嚴厲制裁。吳謙指，那些叫囂要給中國「教訓」的人，自己首先要學會接受教訓。談到挑釁他國、發動戰爭，如果美國是世界第二，那就沒有國家敢當第一。中國始終奉行防御性國防政策和積極防御的軍事戰略，從不搞代理人戰爭、不尋求勢力範圍。美方自身劣跡斑斑，自建國來頻頻在海外挑起戰爭，無資格給他國當「教師爺」。

他還談到民進黨當局企圖將烏克蘭問題與台灣掛鉤，強調兩者有本質區別，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局和某些外部勢力「挾洋謀獨」、「以台制華」注定失敗，解放軍嚴陣以待，採取一切必要措施回擊危害中國核心利益、破壞台海和平的挑釁行徑。

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責任編輯：陳建錫