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中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線

國情動向 11:42 2022/03/25

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俄烏戰事爆發後，西方國家一直關注中俄關係。中國駐美大使秦剛日接受採訪時稱，中俄之間合作沒有禁區，但也是有底線的。

上月北京冬奧開幕時，中國國家主席習近平與訪華的俄羅斯總統普京會談，會後雙方發表聯合聲明，提到兩國友好沒有止境，合作沒有禁區。

中俄關係 應被當作解決危機資源

在俄羅斯入侵烏克蘭後，秦剛周日（20日）接受鳳凰衛視採訪，表示中俄之間合作沒有禁區，但也是有底線，「這個底線就是《聯合國憲章》的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則，──這也是中國同其他任何國家處理雙邊關係時，我們所遵循的行動指南」。

秦剛指出，中俄之間有著廣泛的共同利益，互為最大鄰國，各個領域的交往十分密切。中俄之間的這種關係，不應被視為解決烏克蘭危機的一個累贅、一個麻煩，而應被當作一種資源、一種機遇。

【習拜會】白宮：拜登向習近平表明支持俄羅斯將有「後果」

但他認為，如果一味要求中國按照美國和西方的方式來處理問題，或使中國失去獨特的資源，也無助於勸和促談，甚至適得其反。

對於美國警告，中方若在俄烏衝突中援助俄羅斯，將面臨後果，秦剛表示美方的威脅也好，施壓也好，中方是絕不接受的。他強調，中俄之間有正常的經貿、能源和往來，兩國人民之間的友好交往也非常密切，希望並要求，中俄正常交往與合作不能受到影響。

他表示，不希望制裁發生，「但是如果真的強加給我們，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益」。

他重申，中國反對戰爭，不希望看到烏克蘭發展到今天這樣的悲劇，主張以和平的手段，解決國與國之間的爭端。在烏克蘭問題上，中國採取客觀、公正的立場，和負責任的態度。

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責任編輯：林佩怡

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