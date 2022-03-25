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【內地疫情】上海一護士突發哮喘因無急診收治身亡

社會熱點 11:48 2022/03/25

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上海疫情持續，多家醫院因疫情急症室暫停。3月24日晚，一篇「昨夜上海一醫護人員哮喘發病後無急診可收治身亡」的文章引發網絡熱議。3月25日早上，上海市東方醫院回應表示，該院一名女護士因在家中哮喘發作無急症室收治而不幸身亡。

院方的聲明表示，周盛妮為我院護士，一直在院內從事科室相關工作。3月23日在家中哮喘發作，用藥後無法緩解，19時許，家屬駕車送其就診。我院南院急診部因疫情防控需要，正暫時關閉，進行環境採樣和消毒，家屬遂將病人送到仁濟醫院東院救治。23時許，周盛妮因搶救無效去世。

上海市衛健委主任鄔驚雷在今日的疫情防控記者會上回應，今天淩晨，東方醫院發布情況通報，一名護士因病不幸去世，對此我們表示深切哀悼，對家屬表示慰問。

鄔驚雷表示，最近也有市民反映，看病就診遇到一些困難，給大家造成了不便。醫院經常會發現有陽性感染者來就診的軌跡或常規篩查中發現有感染者，我們一定要加快對醫院的流調，及時甄別風險人員，及時做好環境的采樣和消殺，盡量減少對正常服務的影響，尤其是急診服務，做好告知和引導，保障群眾的急救需求。

上海本輪疫情嚴峻，上海多家醫院自3月中旬開始陸續暫停門診、急診等醫療服務。

責任編輯：李冰琪

 

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