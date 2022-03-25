王毅訪阿富汗晤塔利班二號人物 稱歡迎阿方參與「一帶一路」

國務委員兼外長王毅昨日（24日）到訪阿富汗，與塔利班二號人物、臨時政府代副總理巴拉達爾舉行會談。王毅指，中阿友好源遠流長，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國，並為此感到自豪。中方願在和平共處五項原則基礎上，與阿富汗發展友好鄰國關係，歡迎阿方積极參與共建「一帶一路」。

巴拉達爾在會談中指，阿富汗是民族獨立國家，願同世界各國發展友好關係。塔利班是負責任的政府，願向中國和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人或機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。阿方重視中方安全關切，冀中方支援增強安全能力。

阿方高度讚賞中國駐阿使館一直在阿堅守，這充分體現兩國強有力的聯繫，並讚賞中方在最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支援和阿迫切需要的人道援助。冀加強經貿、能礦、農業、人才培訓等各領域合作，擴大優勢產品對華出口，歡迎中企赴阿投資。阿願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」。

王毅：中國是唯一沒傷害過阿富汗的大國

王毅指，中國不干涉阿內政，不在阿謀求私利，不尋求勢力範圍。正如阿富汗朋友所常說，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。中方為此感到自豪，願在和平共處五項原則基礎上，同阿富汗發展正常友好的鄰國關係。中方注意到，阿富汗臨時政府致力於和平重建，採取一系列積極舉措回應國際社會關切，期待阿方繼續包容建政、穩健施政，更好維護婦女兒童權益，體現穆斯林寬容和友善。

中方願在尊重阿主權前提下，本著注重改善和提高民生、注重提升阿自主發展能力、注重實際效果、不開空頭支票的原則，同阿有序開展互利合作，助力阿將資源優勢轉化為發展優勢。中方讚賞並歡迎阿積极參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，使地處「亞洲之心」的阿富汗成為地區紐帶。

王毅又指，一中方讚賞阿方明確宣示並鄭重承諾不允許任何外部勢力利用阿富汗領土反對鄰國或損害他國安全，希望阿方堅定、堅決地履行好這一承諾。

責任編輯：陳建錫