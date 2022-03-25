【東航墜機】乘客家屬悲喊「我們過來接你啊」 現場帶走一罐泥土

中國東方航空發生墜機事故後，現場陸續尋獲飛機殘骸和遇難者遺體殘骸，尚未發現生還者。有抵達現場的乘客家屬，在山谷中高喊「我們過來接你啊，記得跟我們回去啊」，場面令人鼻酸，有家屬則用陶罐帶走現場泥土。

東航MU5735航班周一（21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上載有132人。

乘客家屬隨後陸續抵達事故現場。據指目前，有300多名乘客家屬入住梧州市、藤縣的酒店。

據內地傳媒報道，多位前往莫埌村的乘客家屬表示，在現場很多家屬都哭出了聲。一位從事多年救援工作的人員說，當看到家屬都在哭的場景，實在受不了，感覺「心在抖」。

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在周四（24日），墜機現場悲哭聲不斷，遠處擺著蠟燭、鮮花和水果。有家屬對著山谷高喊「我們過來接你啊」、「記得跟我們回家啊」。還有媒體拍攝到，有家屬現場的泥土裝入陶罐帶走。

有乘客親屬受訪表示，得悉失事的消息後，「一下子心都快悼下去了一樣」，「只要看到生還的希望就行」。

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責任編輯：林佩怡

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