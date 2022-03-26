【東航墜機】拍片懷念親人 家屬稱遭網民欺凌 抖音封禁3帳號（更新版）

部分失事東航客機的家屬據稱遭到網絡欺凌，有人在抖音拍片懷念機上親友，遭到網民攻擊，亦有人接受媒體採訪後被人批評「不夠悲傷」。

*26/3 新增抖音封禁3帳號

該家屬向媒體表示，得知航班出事後，他家人在抖音發佈了一個懷念親人的影片，並未暴露任何隱私，但隨即遭到個別網民的「猛烈攻擊」。報道引述該家屬提供的留言截圖指，多個帳號的評論留言不堪入目，包括質疑「家裡人去世你發在抖音上面，這不叫蹭熱度叫甚麼？」、「你在抖音守孝嗎？」

他指個別網民說話特別難聽，令全家都睡不著，無奈下只好發信道歉：「我們家屬實在不願意蹭『熱度』及佔用公共資源，本著對親人的思念發抖音作品，也沒想過會熱門，當然更沒想過會有個別網友噴我們家屬，甚至對我們對自己親人的思念及感情都有所懷疑，非常抱歉，再次深深的道歉讓您不舒服了......」

另一名家屬宣稱接受媒體採訪後，被人質疑不夠悲傷。那些「攻擊性」留言令他心情大受影響，不僅對心理造成巨大傷害，還可能會影響他的家庭關係。

抖音26日表示，當前已處理下架違規評論217條，對在評論區發表不當言論的3三個帳號予以無限期封禁的處罰。並提到災難無情人有情，希望大家心懷友善，理性發言。

陝西律師趙良善指，如果網民用攻擊性、侮辱性的語言超出事件正常評論範圍，或將承擔民事或行政責任，如涉侮辱罪、誹謗罪等，更可被追究刑事責任。

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責任編輯：陳建錫