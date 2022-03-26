  • 27°C
香港時間 : 2022326日 (六) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東航墜機】拍片懷念親人 家屬稱遭網民欺凌 抖音封禁3帳號（更新版）

社會熱點 15:12 2022/03/26

分享：

部分失事東航客機的家屬據稱遭到網絡欺凌，有人在抖音拍片懷念機上親友，遭到網民攻擊，亦有人接受媒體採訪後被人批評「不夠悲傷」。

*26/3 新增抖音封禁3帳號

該家屬向媒體表示，得知航班出事後，他家人在抖音發佈了一個懷念親人的影片，並未暴露任何隱私，但隨即遭到個別網民的「猛烈攻擊」。報道引述該家屬提供的留言截圖指，多個帳號的評論留言不堪入目，包括質疑「家裡人去世你發在抖音上面，這不叫蹭熱度叫甚麼？」、「你在抖音守孝嗎？」

他指個別網民說話特別難聽，令全家都睡不著，無奈下只好發信道歉：「我們家屬實在不願意蹭『熱度』及佔用公共資源，本著對親人的思念發抖音作品，也沒想過會熱門，當然更沒想過會有個別網友噴我們家屬，甚至對我們對自己親人的思念及感情都有所懷疑，非常抱歉，再次深深的道歉讓您不舒服了......」

另一名家屬宣稱接受媒體採訪後，被人質疑不夠悲傷。那些「攻擊性」留言令他心情大受影響，不僅對心理造成巨大傷害，還可能會影響他的家庭關係。

抖音26日表示，當前已處理下架違規評論217條，對在評論區發表不當言論的3三個帳號予以無限期封禁的處罰。並提到災難無情人有情，希望大家心懷友善，理性發言。

陝西律師趙良善指，如果網民用攻擊性、侮辱性的語言超出事件正常評論範圍，或將承擔民事或行政責任，如涉侮辱罪、誹謗罪等，更可被追究刑事責任。

【東航墜機】乘客家屬悲喊「我們過來接你啊」 現場帶走一罐泥土

【東航墜機】為空難哀悼 廣東籍飛行員在美國高空留下「MU5735 RIP」（有片）

【東航墜機】第二個黑盒未找到 已尋獲黑盒料初步分析需10-15日

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
航空事故 抖音 中國東方航空

下一篇文章

上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】乘客家屬悲喊「我們過來接你啊」 現場帶走一罐泥土
【東航墜機】乘客家屬悲喊「我們過來接你啊」 現場帶走一罐泥土
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】22歲玉石女直播主 疑遺手寫「平安扣」紙碎
【東航墜機】22歲玉石女直播主 疑遺手寫「平安扣」紙碎
【內地疫情】張文宏：Omicron今傳染力是早期3到5倍 口罩不能完全防住
【內地疫情】張文宏：Omicron今傳染力是早期3到5倍 口罩不能完全防住
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】為空難哀悼 廣東籍飛行員在美國高空留下「MU5735 RIP」（有片）
【東航墜機】為空難哀悼 廣東籍飛行員在美國高空留下「MU5735 RIP」（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款