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【內地疫情】張文宏：Omicron今傳染力是早期3到5倍 口罩不能完全防住

社會熱點 13:30 2022/03/25

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上海疫情未止。抗疫專家張文宏今日表示，Omicron已進入第二代，上海此次流行的Omicron亞型變異株BA.2的RO值應該是9.5，相當1個人可以傳染到10個人，傳播力度幾乎是早期傳播力的3至5倍之間。他又指，口罩不能完全防得住病毒，但戴口罩是防控Omicron整個環節當中非常重要的一環。

如果非管控區域篩查比例持續下降 拐點必定出現

張文宏介紹，病毒不斷更新叠代，從最早2020年疫情到現在為止，Omicron已到第二代，上海這次流行的是BA.2，傳播力度確切來說應該是9.5的R0值。意味著一個人可以傳10個人，在2020年初期1個人R0值大概是2.5至3之間。這意味著，現在傳播的力度幾乎是早期傳播力的3至5倍之間。

張文宏介紹，一個人可傳10個人，代際之間潛伏期也在縮短，基本3天可傳一代。最早是1個人，3天後是10個人，6天就是100個人。如果這個人在外面充分和大家進行接觸，10天可能就是傳1000個人。這是所謂的指數級上升，如果不采取有效防控，這個數據從3月10號到今天3月25號為止，正好半個月時間，這個級別應該接近於至少是幾萬的水平。

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張文宏表示，上海堅持的防控策略使傳播指數級的上升被打斷。上海採取的不是封城策略，是不斷做滾動篩查。如果今天看到非管控區域篩查比例不斷在下來，最終拐點必定出現。

他又指，口罩不能完全防得住病毒，原則上來講，口罩所起的作用非常有限。但戴口罩是防控Omicron整個環節當中非常重要的一環。將各種防控手段累積在一起，對omicron的阻斷傳播就會起到重要的本質的改變。

責任編輯：尹航

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