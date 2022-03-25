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國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關

經濟脈搏 13:40 2022/03/25

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外電引述國際金融協會（IIF）周四（24日）發表報告指，自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，投資者以「前所未有」的速度將資金撤出中國。

彭博報道，IFF在報告中寫道，高頻數據顯示，盡管流入其他新興市場的資金保持成長，但中國股票和債券市場有大量資金流出。

IIF首席經濟學家Robin Brooks等人寫道，「從規模和強度來看，中國的資金流出規模空前，尤其是因為我們沒有看到其他新興市場出現類似的資金流出」。

中證監：全力維護資本市場平穩運行（更新版）

中國官媒：「黑天鵝」不改經濟穩中向好基本面

判斷是否戰爭驅動 仍為時過早

報告認為，資本選擇在俄烏戰爭爆發後流出中國表明，外國投資者可能正在從新的角度看待中國，但強調現在還無法在這方面得出任何明確結論。

據路透報道，人們會擔心，若中國支持俄羅斯，會不會也被加入製裁名單。美國強調，若中國助俄將面臨後果，但稱尚未看到中國向俄羅斯提供軍事援助的證據。

不過，Robin Brooks表示，目前要斷言資金外流是由這場戰爭驅動、還是歸因於其他因素，仍為時過早。

據《華爾術日報》，截至3月24日，3月通過內地與香港股票的互聯互通機制流出的資金，或創2014年該機制啟動以來第二大月度流出量。最大月度流出是在2020年3月，當時受新冠疫情衝擊，境外投資者淨賣出106億美元的境內股票。

報道指出，中國股市曾於3月14日15日重挫，資金外流的規模最大。在3月16日，監管層安撫市場，之後市場一度獲得強勁資金流入。

劉鶴：積極出台對市場有利的政策 內地香港監管要加強溝通協作

責任編輯：林佩怡

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