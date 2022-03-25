【東航墜機】22歲玉石女直播主 疑遺手寫「平安扣」紙碎

中國東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州墜毀，搜索行動仍在持續。本次失事航班曾執飛廣州-雲南芒市航線多年，許多珠寶玉石從業者都會通過此航線往返，又稱其為「珠寶從業人員專線」。日前搜救人員發現一張手寫「平安扣」碎紙片，據報或屬於一名從事珠寶玉石行業的22歲女主播，此次搭乘MU5735次航班，原本是為了去廣州做直播。

據央視報道，救援人員在墜機搜救區發現飛機殘骸，以及失蹤人員銀包、身份證、銀行卡等隨身物品。其中一張介紹「平安扣」的手寫紙條，最引人注目。公開圖片顯示，紙條已被燒得破爛不堪沾滿泥土，但上面「一帆風順」、「歲歲平安」等字跡仍依稀可見。

手寫紙條成最後留言

紙條曝光後，不少網民推測，撰寫者可能是從事珠寶玉石行業的直播主。因為雲南是中國重要的翡翠交易集散地之一，而廣東在翡翠加工、拋光、鑲嵌等工藝方面更為成熟，聚集大部分送玉石來加工的商人。有許多從業者透過MU5735航班往返粵滇，又將其稱為「珠寶從業人員專線」。

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據《紅星新聞》報道，在雲南德宏傣族景頗族自治州做珠寶生意的陳先生隨後證實，「平安扣」紙條是曾在其分管項目下工作的女孩小周留下的筆記。

陳先生表示，小周今年大約22歲，與人相處融洽，性格上進，聲音好聽，負責深夜場的直播工作。在上珠寶直播培訓時，小周總是認真地記下翡翠首飾背後的文化和象徵寓意筆記，便於理解和記憶，以達到更好的直播效果。此次搭乘MU5735次航班，原本是為了去廣州做直播。

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小周的朋友小茜也證實，「平安扣」筆記是小周所寫，當時機上還有幾位和小周同公司的人。在得知飛機失聯消息後，她一直撥打小周和另一位朋友的電話，但一直沒人接聽。

多名玉石從業者失去音訊

此外，從事玉石採購的張誠，在得知MU5735失聯的消息後，通過身份證登錄查詢，確定其27歲的弟弟就在失事飛機上。張成表示，弟弟已離家近一個月，因為想念家裡兩個年幼的小孩，改簽航班，獨自一人提前登上返家的MU5735航班。他最大的心願就是接弟弟回家，「其他的都不重要」。

玉石商人張浩也透露，事發後陸續收到很多消息，得知至少有三位去雲南採購玉石的湖南老鄉也在失事飛機上。他好友的母親和表姐也登上MU5735航班，失去音訊。

責任編輯：易燕丹

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