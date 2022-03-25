人口出生率低迷 廣西規定邊境縣夫妻可生4孩

內地面臨人口老化及出生率低迷等問題，開放生育限制備受關注。廣西近日通過修訂條例，規定已生育三個子女的夫妻，雙方戶籍和居住地均在邊境縣的，可以再生育一胎子女。

據中新社報道，廣西共有8個縣（市、區）與越南毗鄰，邊境地區居住著壯、漢、瑤、苗、京等民族。而近年廣西邊境人口出生率持續走低，個別地方甚至出現負增長。

廣西壯族自治區十三屆人大常委會，周四（24日）表決通過了修訂後的《廣西壯族自治區人口和計劃生育條例》，自公佈之日起施行。當中明確一對夫妻可生育三個子女；已生育三孩的夫妻，有以下情況可以再生育：

（一）有子女死亡或者經依法鑑定為三級以上殘疾的，可以等額再生育；

（二）夫妻雙方戶籍和居住地均在邊境縣（市、區）的，可以再生育一胎子女；

（三）法律、法規規定可以再生育的其他情形。

至於夫妻一方為本自治區戶籍，另一方為其他省、自治區、直轄市戶籍的，按照有利於當事人的原則適用。

另外《條例》提出生育支持措施，縣級以上政府應當採取財政、教育、住房、就業等支持措施，落實稅收優惠政策，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

其中，《條例》規定，女方懷孕期間，男方享受產前檢查陪護假五天。分娩後，女方除享受國家規定的生育假期以外，一孩增加產假60天，二孩增加產假70天，三孩增加產假80天，同時給予男方護理假25天；夫妻雙方在子女0至3歲期間，每年分別累計享受育兒假10天。

責任編輯：林佩怡

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