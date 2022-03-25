【東航墜機】曾指尋獲第二個黑盒 中國民航報致歉：誤發失實消息

中國東方航空MU5735航班墜機第五日，今日（25日）上午中國民航報一度引述消息稱，失事客機第二個黑盒已找到，但有關帖文很快刪除，新華社亦澄清未找到第二個黑盒。至下午，中國民航報就誤發失實消息致歉。

「中國民航報社」表示，由於工作失誤，核實相關事實不嚴謹，今天上午錯誤地發出了關於找到第二個黑盒的失實消息，特向讀者鄭重致歉。

據網絡截圖，今日上午10時15分左右，中國民航報公眾號發布消息，稱第二個黑盒已找到，文中並配有「真的！」二字，而署名記者有7人，標註為廣西梧州報道。中國民航網微博也有快訊，稱該報記者在搜救現場得到確認，兩部黑盒的另一部飛行數據記錄器（FDR）已找到。

新華社官方微博在10時49分澄清，從國家應急處置指揮部了解到，目前還未找到第二部黑匣子，「救援現場正在抓緊搜尋，有關消息將以指揮部新聞發布會發布消息為準」。

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責任編輯：林佩怡

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