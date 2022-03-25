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全球富豪分布城市 京滬深超過紐倫巴

經濟脈搏 14:55 2022/03/25

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胡潤研究院近日發布《2022家大業大酒·胡潤全球富豪榜》，全球身價10億美元以上3381名超級富豪上榜，中國排在首位，現在有1133人，超過第2、3、4名（美國、印度和英國）總和，蟬聯世界第一。大中華地區城市富豪數量排名前10大城市分別是：北京、上海、深圳、香港、杭州、廣州、台北、佛山、蘇州、寧波。

值得一提的是，中國擁有全球66％白手起家女性10億美金富豪，其中以龍湖58歲吳亞軍為首，財富1050億元。

據澎湃新聞報道，在城市榜上，前3名都是中國城市，也就是說明京滬深三大城市，在10億美金級的富豪數量上，已超過紐約、倫敦（101人）、巴黎（50人）為代表的歐美國際大都市。其中，北京全是球富豪最多的城市占144人；上海第二占121人。

表現最為亮眼的是深圳，富豪人數繼去年超過了香港之後，今年又比去年增加8人，達到113人，首次超過了紐約（110人），成為全球10億美金富豪的第三大居住城市。

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富豪人數最多的城市中國佔了半壁江山

此外，在全球富豪人數最多的10個城市中，中國城市是佔了半壁江山，香港、杭州均進入了TOP10。

值得注意的是廣州，廣州今年的富豪人數減少了，由61人減少至50人，與巴黎並列第12名。

若統計前30名中，中國城市也占到了1／3，連佛山、蘇州、寧波等二線城市都擠進世界前列。

不過，從增長速度來看，倫敦是全球10億美金企業家人數增長最快的城市，增加了19人，其次是孟買和新德里，分別增加了12人和11人。

中國城市的富豪數量排名以佛山比較亮眼，10億美金以上富豪達到28位，超過蘇州、寧波、長沙、成都、武漢等重要城市，排名全國第八，在地級市中遙遙領先。

責任編輯：李冰琪

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