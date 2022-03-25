鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」

俄羅斯入侵烏克蘭牽動中美緊張，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年指，戰爭的始作俑者是美國，如沒有北約東擴，就不會有現在的問題。他認為真正愛好和平的人應當思考戰爭根源在哪裡，如美國力推的亞洲版北約建立起來，也許就有更多的「烏克蘭場景」，世界將永無寧日。

鄭永年接受《人民日報》旗下政論媒體「俠客島」專訪，他指，美國應為戰爭負上責任，從前蘇聯領導人戈爾巴喬夫開始，到後來俄羅斯葉利欽、普京，最初都是親西方的，想加入西方陣營。北約和歐洲為甚麼不接受俄羅斯？究其原因，是美國的根本邏輯在於不允許挑戰，不能允許出現能挑戰自己的強國。

反對戰爭，更要反對戰爭的根源

「我們要反對戰爭，更要反對戰爭的根源，只反對戰爭解決不了根本問題。」他指，北約一直把自己看作和平天使，但實際上它製造了許多戰爭，「以前有華約，你還有個敵人；華約解體之後你為甚麼不轉型、解散？不僅不解散，還五次東擴到俄羅斯家門口去了，人家能忍嗎？」

對於俄烏戰爭是否意味著更大的國際動蕩？中國應如何中發揮作用？鄭永年指，舊的國際秩序倒塌了，大國對構建未來秩序都各有各的想法，美國實際上過高估計了自身的力量。的確，美國出於地緣位置優勢，從這次俄烏衝突中獲得了利益，但是從「大外交」視角看，其國際的、外交的影響力在下降。

他認為，中國是文明大國，有自己的立場，不會簡單「選邊站隊」，既反對戰爭，也反對戰爭的根源。一個大國要發揮建設性作用，就不能簡單選邊站。

責任編輯：陳建錫