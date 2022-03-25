外交部證實王毅對印度進行工作訪問：相關消息會及時發布（第二版）

印度傳媒報道，中國國務委員兼外長王毅已經抵達印度新德里，將與印度外長蘇傑生舉行會談。這是自兩年前中印邊境衝突，導致兩國關係惡化以來，中國官員對印度的最高級別訪問。

*16：10更新中國外交部消息

在今日（25日）的外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌回應「王毅訪問印度」的提問時，證實王毅對印度進行工作訪問，相關的消息會及時發布，請保持關注。

據《今日印度》報道，王毅於於當地時間3月24日抵達印度新德里，並將於周五（25日）在新德里會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。

中印兩國軍隊2020年5月在邊境爆發衝突，造成4名解放軍及20名印度士兵死亡。雙方過去兩年先後舉行15輪軍長級會談，但邊境對峙局面仍然持續。

王毅據報周五訪問印度 中印衝突後最高級別訪問

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此前，王毅周二（22日）出席伊斯蘭合作組織外長理事會會議時，提到喀什米克什米爾問題，表示中方聽到很多伊斯蘭朋友的呼聲，對此中方抱有同樣的願望。隨後，印度外交部發言人回應指，印方反對王毅在演說中不合適地提及印度，重申查謨與克什米爾地區是印度的內部事務，包括中國在內的其他國家沒有發表評論的立場。

責任編輯：易燕丹

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