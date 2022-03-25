王毅：中方不追求「單極亞洲」 中印要正確把握兩國關係發展方向（第三版）

印度傳媒報道，中國國務委員兼外長王毅抵達印度新德里，將與印度外長蘇傑生舉行會談。這是自兩年前中印邊境衝突，導致兩國關係惡化以來，中國官員對印度的最高級別訪問。

據外交部網站，王毅會見印度國家安全顧問多瓦爾時表示，中方歡迎印度發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用；願在南亞地區探索「中印+」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

他強調，作為兩個發展中大國和新興經濟體代表，中印應堅持走好自己選擇的道路，正確把握兩國關係發展方向，為促進地區乃至世界的和平穩定做出各自的貢獻。

王毅又指出，雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」的戰略判斷，把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。他提到，雙方要加強溝通協調，相互支持，為堅持多邊主義釋放更多積極訊號。

據《今日印度》報道，王毅於於當地時間3月24日抵達印度新德里，並將於周五（25日）在新德里會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。

中印兩國軍隊2020年5月在邊境爆發衝突，造成4名解放軍及20名印度士兵死亡。雙方過去兩年先後舉行15輪軍長級會談，但邊境對峙局面仍然持續。

王毅據報周五訪問印度 中印衝突後最高級別訪問

王毅訪阿富汗晤塔利班二號人物 稱歡迎阿方參與「一帶一路」

此前，王毅周二（22日）出席伊斯蘭合作組織外長理事會會議時，提到喀什米克什米爾問題，表示中方聽到很多伊斯蘭朋友的呼聲，對此中方抱有同樣的願望。隨後，印度外交部發言人回應指，印方反對王毅在演說中不合適地提及印度，重申查謨與克什米爾地區是印度的內部事務，包括中國在內的其他國家沒有發表評論的立場。

責任編輯：易燕丹

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