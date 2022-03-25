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【內地疫情】中疾控專家強調Omicron流行危害仍嚴重 並非流感化

社會熱點 16:04 2022/03/25

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中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今日表示，Omicron毒株流行的危害仍嚴重，並非人們想象的流感化。這也提示，新冠肺炎不是「大號流感」。國家衛健委強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

吳尊友今日（25日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，有研究對有關國家在去年8月至10月與11月至今年1月兩個時間段的病死率和死亡率作了比較分析，Omicron毒株流行期間的病死率確實下降了，但同期因疫情造成的死亡總數等卻高於Delta毒株流行的同期死亡數。可以說，Omicron毒株流行的危害依然是嚴重的，並不是人們想象的流感化。這也提示，新冠肺炎不是「大號流感」。

在同場發布會上，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，當前，全球新增確診病例連續第二周反彈，內地新增本土感染者數量仍處於高位，波及地市範圍繼續擴大，疫情仍在發展階段。米鋒表示，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

3月1日至24日，內地累計報告本土感染者已超5.6萬例，波及28個省。其中吉林省疫情仍處於高位水平，3月1日至24日，累計報告感染者超過2.9萬例，連續多日每天新增感染人數超過千例，吉林市和長春市的疫情處於持續發展階段。

【內地疫情】張文宏：Omicron今傳染力是早期3到5倍 口罩不能完全防住

【內地疫情】上海一護士突發哮喘因無急診收治身亡

責任編輯：尹航

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