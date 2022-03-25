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傳所羅門群島擬允中國艦艇在當地補給 澳洲表關注

國情動向 16:57 2022/03/25

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外電報道，所羅門群島一名官員周四（24日）表示，已與中國簽署一項警務協議，並將向內閣提交一份涵蓋軍事領域的全面安全協議提案，以供審議。網傳一份草案提到，可允許中國海軍艦艇在所羅門群島後勤補給。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）周五（25日）表示，在所羅門群島建立中國軍事基地的任何舉動，都會引發關切。另有關協議也可能引起美國關注。

京：正常安全合作符國際法 有利地區和平

中國外交部回應稱，中所開展正常的執法和安全合作，符合國際法和國際慣例，亦有利維護所社會秩序、促進地區和平穩定等。

據路透，所羅門群島警察、國家安全與懲戒部常秘加洛卡琳（Karen Galokale）證實，該國與中國簽署的合作協議涵蓋警務工作，並正在討論一項更廣泛的協議。

她又指，任何關於全面安全的其他安排，都與澳洲的協議相同。據了解，所羅門群島與澳洲的協議，允許在所羅門群島首府霍尼亞拉部署軍隊。而澳洲一直以來為所羅門群島提供安全支持。

所羅門群島警察、國家安全與懲戒部部長維科（Anthony Veke）周四聲明，他於3月18日與中國公安部副部長王小洪舉行視像會晤，並簽署中所警務合作諒解備忘錄。他稱，這表明雙方正建立有意義的合作，這種合作是基於協作和嚴肅認真的態度，目的在於發展所羅門群島。

拜登任命太平洋島國談判特使 抗衡中國影響力

美軍司令呼籲在太平洋部署更多航母威懾中國

澳防長：不希望中國壓力持續在地區鋪陳

社交媒體上流傳的一份安全諒解備忘錄草案指出，合作將涵蓋中國警察、武警和軍隊在維護社會秩序、應對災難以及保護中方人員和所羅門群島重大項目安全方面所提供的協助。

草案還規定中國海軍艦艇在所羅門群島進行後勤補給，報道認為這加深澳洲焦慮，擔心這將是在該地區建立中國軍事基地的步驟之一。

達頓表示，會對任何軍事基地的建立感到關切，會向所羅門群島政府表達。他並指出，「希望看到區域和平與穩定。不希望有擾亂穩定的影響，不希望有看到來自中國的壓力和脅迫持續在這個地區鋪陳」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則駁斥關於政府在阻止中國在所羅門群島的影響力上升做得不夠的批評，他說沒有一個政府在太平洋地區的投資像其政府所作的「如此大量且持續」。

所羅門群島在2019年與台灣斷交，轉而與北京建交。所羅門群島去年11月發生騷亂，或涉該國對華政策。

所羅門群島騷亂 王毅：警惕別有用心勢力試圖顛覆中所建交成果

所羅門群島爆騷亂唐人街商鋪遭殃 當局指其他大國煽動反華

在北京，外交部發言人汪文斌表示，去年11月，所羅門群島爆發嚴重社會騷亂，民眾生命和財產安全受到巨大的威脅。中方堅定支持所羅門政府止暴治亂，維護穩定，向所方提供了多批警用物資援助，並派出臨時警務顧問組赴所羅門開展培訓，幫助所警方加強自身能力建設，受到所羅門政府和社會各界的廣泛讚譽。

他強調，中所作為兩個主權獨立的國家，在平等相待、互利共贏基礎上開展正常的執法和安全合作，這符合國際法和國際慣例，有利於維護所社會秩序，有利於促進地區和平穩定，有利於增進中所以及地區各國的共同利益。

責任編輯：林佩怡

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