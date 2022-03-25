宣傳文案稱「女人腳臭是男人5倍」 寶潔中國涉侮辱女性道歉

近日，寶潔（P&G）公司微信公眾號發布一篇探討女性體臭的文案，提及「女人頭髮比男人髒一倍」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」等，並推薦自家產品，引發網民批評涉嫌侮辱女性，怒斥「為了賣貨什麼都可以說」。

對此，寶潔中國周四（24日）發布聲明就事件致歉，表示已刪除相關文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。

據網傳截圖顯示，「寶潔會員中心」公眾號於本月13日發布題為《女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！》的文章。內文揭秘4個所謂「真相」，稱「女人腳臭是男人的5倍」、「女人也有體臭，而且胸部最臭」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」，以及「女人頭髮比男人髒一倍」。

未提供研究數據佐證

文章在描述這些「真相」時，列出不同數據作說明，如「男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%」等。惟始終未有標明數據出處，亦無顯示相關來源是否有研究支撐。另在文章尾段，有一個頭戴「寶潔」字樣的女孩，推薦自家產品，並冠以「我們有全身香香5件套」。

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帖文發布後，引發網民關注，炮轟寶潔侮辱女性，直指品牌「為了賣貨什麼都可以說」，認為宣傳文案「如果是正常科普的話都可以接受，但這語氣擺明了就是侮辱」，並涉嫌挑起男女對立。經過多天發酵，事件昨日佔據微博熱搜榜多個位置。

《中國婦女報》斥挑起對立

對此，「寶潔中國」官方微博24日中午發布聲明，為寶潔會員中心賬號近期一篇文章的不當內容對女性的不尊重，鄭重道歉。另表示，該公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀，「我們已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。我們一定會深刻反思，杜絕類似情況再次發生。」

《中國婦女報》就事件發表評論文章稱，乾淨整潔是個人習慣，和男女無關；批評寶潔為了營銷「不顧事實，丟了客觀， 忘了尊重」，打著「科普」的幌子，污化女性製造焦慮，挑起對立爭論。

文章續指，想要賣貨營銷，尊重是前提；否則，博得的關注只能是「排斥性消費關注」。因為不尊重女性，不僅不會帶來消費，反而會招致消費者尤其是女性消費者的抵制。

責任編輯：易燕丹

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