【東航墜機】民航局：30天內將向國際民航組織遞交初步調查報告

中國東方航空MU5735航班墜機第五日，國家應急處置指揮部今日（25日）下午再舉行發布會，會上表示正研究制定核心區域開挖方案，為搜尋第二個黑盒提供技術支撐，同時已將搜索範圍擴大到近20萬平方米。

截至目前，現場仍未找到生還者，會上通報強調，從未放棄找尋倖存者的努力。另一邊廂，現場尋獲發現部分遺體殘骸，發現、提取現場指紋檢材18份、遺物101件，工作組全面開展遇難者身份鑑定和DNA檢測比對工作。

30天內將向國際民航組織遞交中英文初步調查報告

民航局事故調查中心主任毛延峰指，根據國際民用航空公約，也就是《芝加哥公約》附件13《航空器事故和事故征候調查》的有關標準，初步報告應當在事發之日起30日內發送給有關國家和國際民航組織，應以國際民航組織工作語言發送，中文/英文都是ICAO的工作語言。

此外，他亦指，中國民用航空規章《民用航空器事件調查規定》規定：民航局應當在事故發生後30日內向國際民航組織遞交初步調查報告。調查組將遵照上述國內規章和國際公約的要求開展事故調查工作。

黑盒數據下載和分析工作目前還不能確定時間

民航局事故調查中心主任毛延峰表示，黑盒數據存儲芯片受損，通常按照記錄器生產廠家的建議需將存儲芯片返回記錄器生產廠家進行芯片修復處理。民航局的專業實驗室自接到記錄器至此，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，目前還不能有一個確定的時間。

網上有討論，尚未看到航班旅客的名單和相關信息。對此，東航集團宣傳部部長劉曉東說，所有航班的旅客名單都屬於受法律保護的隱私信息，不屬於主動公開的範疇。目前，東航已經向調查組提供了完整的旅客名單，並在事發後24小時內與所有旅客的家屬取得聯系。

對於網上猜測的飛機失事前或掛出緊急代碼7500，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，航班失聯前，通訊一直是正常的。也就是說，機組沒有掛出任何緊急代碼。

責任編輯：林佩怡

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