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習近平與南韓候任總統尹錫悅通話 願加強國際和地區合作

國情動向 18:10 2022/03/25

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中國國家主席習近平周五（25日）下午與南韓候任總統尹錫悅通電話，強調中方一貫重視中韓關係，雙方應堅持相互尊重，加強政治互信。而中韓在維護地區和平等方面負有責任，中方願同韓方一道，加強國際和地區合作。

據韓聯社報道，尹錫悅呼籲習近平為穩控半島局勢緊密合作。

加強政治互信 有責任維護地區和平

央視報道，習近平再次祝賀尹錫悅當選南韓總統。習近平指出，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴。中方一貫重視中韓關係。在雙方共同努力下，中韓關係全面快速發展，兩國業已成為戰略合作夥伴。

他表示，事實證明，中韓關係發展符合兩國和兩國人民根本利益，促進了地區和平與發展。今年是中韓建交30周年。雙方應該以此為契機，堅持相互尊重，加強政治互信，增進民間友好，推動中韓關係行穩致遠。

習近平強調，當前國際社會面臨多重挑戰，中韓在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有責任。中方願同韓方一道，加強國際和地區合作，為保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通作出積極努力，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動構建更加公平合理的全球治理體系。

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尹錫悅則表示，韓中加強合作，有利兩國實現各自發展、造福兩國人民，也將為東北亞地區和平穩定作出貢獻。韓方願同中方密切高層交往，增進互信，促進民間友好，推動韓中關係向更高水平發展。

韓媒：「破例」通話 料致力穩控半島局勢

韓聯社報道，這是習近平自2013年上任以來，首次同南韓候任總統通電話。尹錫悅的發言人金恩慧稍早就中方此次「破例」表示，這實屬罕見。據她所知，雙方在尹錫悅當選後立即協調日程，並就近期通電話或會晤達成一致。

她指出，可將雙方能迅速促成此次通話，理解為中方高度期待雙邊關係在尹錫悅政府時期得到進一步發展。她又預計雙方還將就北韓前一日發射洲際導彈等緊密溝通，致力穩控半島局勢。

責任編輯：林佩怡

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