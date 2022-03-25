深圳本輪疫情首次社會面動態清零 30招紓困發消費券減免租金

深圳新冠肺炎疫情緩和，周四（24日）實現本輪疫情以來首次社會面動態清零。市政府並發布30項措施，幫助市場主體紓困解難，包括減免租金、安排5億元（人民幣，下同）資金發放消費券等。

深圳市政府副秘書長黃強周五（25日）表示，深圳成功遏制疫情擴散蔓延勢頭，周四僅新增3宗陽性病例，創3月9日疫情以來單日新增陽性病例新低，且無社會面初篩陽性病例報告，實現3月9日疫情以來首次社會面動態清零。

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與此同時，深圳市政府印發《深圳市關於應對新冠肺炎疫情進一步幫助市場主體紓困解難若干措施》，推出擴大「六稅兩費」減徵範圍、減免房屋租金、提振消費需求等30項措施，進一步減輕市場主體負擔，全力幫助市場主體渡過難關。

稅費減徵範圍擴至小微企業

其中，在擴大「六稅兩費」減徵範圍方面，按照50%稅額幅度減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加，適用主體擴展至小型微利企業和個體工商戶。

同時，減免「房土兩稅」，對受疫情影響，繳納房產稅、城鎮土地使用稅確有困難的符合條件的納稅人，按照國家政策規定在深圳市權限內予以減免。

對於今年被列為疫情中高風險地區、被納入封閉管理區的用人單位，未能按時辦理養老、失業、工傷參保繳費業務的，可申請緩繳。

減免房屋租金方面，製造業小微企業、服務業小微企業和個體工商戶承租市、區政府及市屬、區屬獨資、全資、絕對控股國有企業的房屋，免除3個月租金、再減半收取3個月租金。鼓勵寫字樓、商場、商業綜合體、專業園區等非國有物業業主，與租戶共克時艱，協商免租、減租、緩租。

支持互聯網平台 扶持餐飲商戶

另外，深圳針對工業製造業，推出紓困扶持措施，包括鼓勵工業企業擴大排產生產、全力支持企業擴大投資、降低製造業稅費負擔。服務業方面，支持互聯網平台企業開展中小微商戶幫扶行動，對經營困難的餐飲商戶實施特惠扶持政策，並推動餐飲行業加快復甦。

同時，全力提振消費需求，支持符合條件的零售企業在電商平台開舖，對企業實際支出開店費用、運營費用、推廣費用的10%給予補助，每家企業最高不超過50萬元。在大型電商平台設立「深圳專區」，組織消費電子、服裝服飾、黃金珠寶、眼鏡鐘錶、家裝家居、食品飲料等領域重點企業入駐，安排5億元資金發放消費券，推動以數字人民幣紅包形式發放，帶動形成消費熱點。

此外，當局對交通運輸、物流、幼兒園等都有扶持措施。

責任編輯：林佩怡

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