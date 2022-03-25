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習近平與約翰遜通電話：雙方應着眼戰略和長遠

國情動向 19:54 2022/03/25

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據新華社，中國國家主席習近平今日（25日）下午同英國首相約翰遜通電話。雙方談及中英關係，還就烏克蘭局勢交換意見。

習近平指出，今年是中英建立大使級外交關係50周年。半個世紀來，中英關係雖有坎坷，但總體不斷發展。兩國貿易額從3億美元增加到千億美元，雙向投資存量從近乎為零上升到500億美元。去年中英貿易再創新高，中國對英投資增長兩倍多。英資企業積極參與中國改革開放。倫敦成為世界最大的人民幣離岸交易中心。兩國在全球發展、氣候變化等方面協調配合，為應對人類共同挑戰作出了積極貢獻。

習近平指出，中英國情不同，發展道路也不同。雙方應該着眼戰略和長遠，堅持相互尊重，本着開放包容心態，加強對話交流，擴大互利合作。中方願以坦誠、開放、包容的態度同英方開展對話合作，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係，同中方一道，推動兩國關係不斷發展。

約翰遜：願同中方開展坦誠對話

約翰遜表示，英中關係十分重要。英中貿易增長快速，在英國的中國留學生比其他任何歐洲國家都多，英方為此感到自豪。英中都是聯合國安理會常任理事國，在很多問題上擁有共同利益，可以合作的事情很多。英方願同中方開展坦誠對話，加強交流合作，拓展兩國經貿合作，深化氣候變化、生物多樣性等全球性問題和地區熱點問題上的溝通協調。

兩國領導人還就烏克蘭局勢交換了意見。

習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

此前約翰遜接受英國《星期日泰晤士報》訪問時，呼籲中國以及那些中立的國家挺身，加入反對俄羅斯的行列。

習近平與約翰遜通話 籲中英妥善處理分歧

習近平與拜登通話2小時 批美誤判中方意圖 反對無差別制裁

責任編輯：袁瑋婧

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烏克蘭 約翰遜 歐洲 政治 習近平 俄羅斯 英國 倫敦 貿易 中國

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