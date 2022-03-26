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【內地疫情】單日增5600宗本土感染 上海增逾2千病例再創新高

國情動向 10:42 2022/03/26

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內地新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（25日）單日新增5600宗本土個案，其中本土確診病例1280宗，本土無症狀感染4320宗，再創有數據來新高。疫情集中在吉林、上海，分別新增2496及2269宗本土病例，上海疫情再創新高，今（26日）起對重點區域全域封控開展核酸篩查。

據國家衛健委通報，內地昨日新增1280宗本土確診病例中，吉林最多佔1122宗，上海其次有38宗，其餘分布在天津、河北、遼寧、黑龍江、甘肅、江蘇、山東、內蒙古、福建、廣東、江西、河南、北京、安徽、湖南、重慶、雲南及陝西。

無症狀感染方面，單日新增4320宗，上海佔2231宗，吉林1374宗，其餘在河北、福建、遼寧等地。

【內地疫情】中疾控專家強調Omicron流行危害仍嚴重 並非流感化

【內地疫情】張文宏：Omicron今傳染力是早期3到5倍 口罩不能完全防住

滬重點區域封控核酸篩查

上海疫情持續，市衛健委主任鄔驚雷今日表示，即日開始對重點區域開展核酸篩查，在非重點區域開展抗原檢測。其中，重點區域實施全域嚴格封控管理，嚴格落實人員居家隔離或待在單位不外出，開展1次核酸檢測。結果未出前，管控區域內人員。
至於在非重點區域，有組織地開展1次抗原檢測，如抗原檢測結果異常，立即予以固定，進行核酸檢測復核，呼籲居民非必要不外出。

急症ICU孕婦分娩室等「非必要不封控」

另外，對於部分醫療機構有部門暫停服務，鄔驚雷指出，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之、一停了之；要精準劃定封控範圍，環境消毒後立即開診，對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，「非必要不封控」。

同時，確保急危重症患者得到及時救治，特別是三級綜合醫院、兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。

【內地疫情】上海一護士突發哮喘因無急診收治身亡

【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應

責任編輯：林佩怡

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