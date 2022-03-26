戴琪：美正準備加大施壓中國 消息稱或開始新貿易調查

中美貿易角力持續，美國貿易代表戴琪近日表示，美國將更積極向中國施壓，要求其改變美國認為扭曲市場的貿易做法，並透露美國正在準備一種新的對華貿易政策做法，知情人士稱或開始新的貿易調查，可能導致對中國商品徵收關稅，甚至禁運。

中方曾表示，美方單邊加徵關稅措施不利中國、美國及世界，冀美盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正軌。

新工具捍美利益 新調查或致新關稅、禁運

戴琪本周接受路透採訪，未有提供新的對華貿易政策做法的細節，但她指美國需要新的、更有效的工具來捍衛自己的經濟利益，更好地與中國競爭。

她強調，不會停止推動、挑戰中國以令其改革和變革。「但我們不能再袖手旁觀，等待中國做出決定」，並強調需要將規則翻開新的一頁。

對於有美企高管，對懲罰中國未履行承諾的進展緩慢感到失望，戴琪承認這方面的困難，但指美國在過去1年解決了與其他國家的長期爭端，正是為了關注中國構成的更大威脅。

美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易

美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

報道指出，官員表示，美國正考慮對中國的行業補貼展開新的301條款調查，這可能會導致新一輪關稅或禁運。而美國國會考慮兩黨立法，以加強對侵犯商業秘密的保護，並加快調查和排除程序。對於強迫勞動，戴琪也在制定有關貿易戰略。

中方促取消全部對華加徵關稅

有分析認為，西方對俄羅斯的制裁，可能會為未來針對中國的行動提供參考。但戴琪表示「一刀切」的方法不會奏效。她認為，這是兩個不同的國家、經濟體，兩種不同的情況，若混為一談，「對我們來說將是危險的」。

中國商務部發言人束珏婷日前表示，注意到日前美國貿易代表辦公室宣布將恢復352項自中國進口商品的加徵關稅豁免，這有助相關產品的正常貿易。

她稱，在當前通脹持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅

責任編輯：林佩怡

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