  • 28°C
香港時間 : 2022326日 (六) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴琪：美正準備加大施壓中國 消息稱或開始新貿易調查

國情動向 11:12 2022/03/26

分享：

中美貿易角力持續，美國貿易代表戴琪近日表示，美國將更積極向中國施壓，要求其改變美國認為扭曲市場的貿易做法，並透露美國正在準備一種新的對華貿易政策做法，知情人士稱或開始新的貿易調查，可能導致對中國商品徵收關稅，甚至禁運。

中方曾表示，美方單邊加徵關稅措施不利中國、美國及世界，冀美盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正軌。

新工具捍美利益 新調查或致新關稅、禁運

戴琪本周接受路透採訪，未有提供新的對華貿易政策做法的細節，但她指美國需要新的、更有效的工具來捍衛自己的經濟利益，更好地與中國競爭。

她強調，不會停止推動、挑戰中國以令其改革和變革。「但我們不能再袖手旁觀，等待中國做出決定」，並強調需要將規則翻開新的一頁。

對於有美企高管，對懲罰中國未履行承諾的進展緩慢感到失望，戴琪承認這方面的困難，但指美國在過去1年解決了與其他國家的長期爭端，正是為了關注中國構成的更大威脅。

美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易

美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

報道指出，官員表示，美國正考慮對中國的行業補貼展開新的301條款調查，這可能會導致新一輪關稅或禁運。而美國國會考慮兩黨立法，以加強對侵犯商業秘密的保護，並加快調查和排除程序。對於強迫勞動，戴琪也在制定有關貿易戰略。

中方促取消全部對華加徵關稅

有分析認為，西方對俄羅斯的制裁，可能會為未來針對中國的行動提供參考。但戴琪表示「一刀切」的方法不會奏效。她認為，這是兩個不同的國家、經濟體，兩種不同的情況，若混為一談，「對我們來說將是危險的」。

中國商務部發言人束珏婷日前表示，注意到日前美國貿易代表辦公室宣布將恢復352項自中國進口商品的加徵關稅豁免，這有助相關產品的正常貿易。

她稱，在當前通脹持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅（第三版）
2022/03/24
美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅（第三版）
美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易
2022/03/23
美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
2022/02/10
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
2022/02/10
【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查

你可能感興趣

美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅（第三版）
17:36 2022/03/24
美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅（第三版）
美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易
15:53 2022/03/23
美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
16:06 2022/02/10
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
中美貿易戰 中美關係 制裁 中華人民共和國商務部 經濟 貿易戰 關稅 通脹 美國 貿易

上一篇文章

美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁

下一篇文章

【內地疫情】單日增5600宗本土感染 上海增逾2千病例再創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」
鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」
拜登認為中國清楚與西方經濟聯繫更勝俄 已表明助俄後果
拜登認為中國清楚與西方經濟聯繫更勝俄 已表明助俄後果
王毅：中方不追求「單極亞洲」 中印要正確把握兩國關係發展方向（第三版）
王毅：中方不追求「單極亞洲」 中印要正確把握兩國關係發展方向（第三版）
【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利
【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利
習近平與約翰遜通電話：雙方應着眼戰略和長遠
習近平與約翰遜通電話：雙方應着眼戰略和長遠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款