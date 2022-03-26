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美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁

國情動向 11:36 2022/03/26

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俄羅斯入侵烏克蘭後，外界一直關注中國會否援助俄羅斯。美國白宮國家安全委員會印太事務主任拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）認為，可能會繼續看到中國對俄羅斯經濟提供支持，但北京亦會努力保持與歐美的經濟聯繫。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen,圖）周五（25日）接受CNBC採訪時表示，還沒到因中俄合作而制裁中國的時候，指目前還未看到中國向俄羅斯供應武器，或者試圖逃避美國對俄羅斯金融系統和央行的制裁。

中國據報急切了解如何遵守對俄制裁 減輕美擔憂

另外，彭博報道，中國企業和政府官員在急切了解如何遵守美國對俄羅斯的制裁，這一態度減輕拜登政府對中國助普京逃避懲罰的擔心。

報道引述不願公開身份的知情人士透露，駐華盛頓的中國外交官一直在與美國對口官員保持聯繫，詢問有關制裁的詳細信息。知情人士說，美國官員對此感到鼓舞，不過也仍然擔心中國可能只是在尋找漏洞幫助俄羅斯。

路透報道，拉普-胡珀周五在一個在線小組討論表示，離間中俄關係說來容易做起來難，但中國仍會對俄羅斯總統普京發動的戰爭感到不安，認為不太可能看到俄中完全公開站在一起。

美國總統拜登上周與中國國家主席習近平視像通話。拜登表示，已表明幫助俄羅斯的後果，並亦認為中國清楚自己的經濟未來，與西方的聯繫要比與俄羅斯緊密得多。

中方一再反對制裁，強調制裁無效，並重申與俄羅斯保持正常的經貿往來。中方並一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

拜登認為中國清楚與西方經濟聯繫更勝俄 已表明助俄後果

中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線

責任編輯：林佩怡

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