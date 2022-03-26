【東航墜機】續尋第二個黑盒 現場悼詞心酸「無法親吻你骨灰」

中國東方航空MU5735航班墜毀第六天，今日（26日）現場繼續搜救乘客及第二個黑盒，並有大型機械挖掘。

距離墜機核心現場4、5公里，廣西梧州藤縣律村村口空地擺有鮮花和悼詞，其中寫道「我甚至無法親吻你的骨灰，只能在廢墟中悲鳴。願平行時空裡，能與愛的人相逢」，令人心酸。

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東航MU5735航班周一（21日）在廣西梧州藤縣墜毀。目前空難現場正按核心區域開挖方案，網格式摸排搜尋第二個黑盒。

據了解，第二個黑盒，即飛行數據記錄器仍未尋獲。據了解，一般情況下，該黑盒可保存超25小時飛行數據，包括發動機狀態、飛行員的操縱量等，有助調查事故原因。

至於已尋獲的第一個黑盒，即駕駛艙話音記錄器，已嚴重受損，民航事故調查中心主任毛延峰昨日表示，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，目前還不能給出確定時間。

此外，工作組繼續開展遇難者身份鑑定和DNA檢測比對工作。據澎湃新聞，藤縣多個鄉鎮昨日集中發布通告，號召幹部群眾報告目擊證人、事故相關影像資料等，並提醒若發現疑似飛機殘骸、疑似人體組織等，不要觸碰及移動，要立即報警並上報鎮政府。

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責任編輯：林佩怡

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