上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

上海新冠肺炎疫情持續升溫，本土病例連日創新高，昨日再多2269宗本土病例，外界關注為何沒有封城。上海專家解釋，上海在全國經濟社會發展承載發揮重要功能，如果停下來會影響國家和全球經濟，目前要做成一次成功的篩查檢測，後以最快速度實現「動態清零」。

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡，周六（26日）在發布會上稱，上海採用「重點區域+非重點區域」，「核酸檢測+抗原自檢」的方式，是一種探索，也是被逼出來的，一是病毒傳得快，二是按上海自身實際情況做出的決斷。

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封城勢影響中國及全球經濟

對於網上有人建議封城，吳凡不同意，強調上海不僅是上海人民自己的上海，還在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。

他舉例，如果上海停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。

做一次成功篩查檢測 最快速度動態清零

他認為上海市民應有大局觀，並呼籲仔細進行核酸篩查，自檢也要認真仔細採樣，把結果做到非常準確。他稱，把這次核酸篩查做成一次成功的篩查檢測，最後以最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。

上海今天開始對重點區域開展核酸篩查，在非重點區域開展抗原檢測。其中，重點區域全域嚴格封控，嚴格落實人員居家隔離或待在單位不外出，開展1次核酸檢測。檢測結果未出前，對區域內人員持續實行管控。

責任編輯：林佩怡

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