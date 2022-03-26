推動調停俄烏戰事有望獲諾貝爾獎？聯合國駐華協調員這樣說

俄烏戰火持續1個多月仍未停， 聯合國駐華協調員常啟德（Siddharth Chatterjee）鼓勵北京發揮更積極作用，以結束衝突。彭博報道，常啟德表示，中國國家主席習近平通過推動解決俄烏戰爭，有機會締造歷史、獲得諾貝爾獎的時刻。

▲ 聯合國駐華協調員常啟德

常啟德認為，中國是可以在這場危機中，發揮重要調解作用的一個國家，形容「中國有能力，有容量，有敏感度，也了解地緣政治的複雜性」。

「在我看來，這是中國的諾貝爾獎時刻，」他補充說：「是真正（有望獲得）諾貝爾和平獎的時刻。」

衝突立即結束 符合中國利益

他並強調，衝突立即結束符合中國利益，指一帶一路和全球發展倡議的勢頭或開始減弱，需要和平與發展，這些倡議才能成功。

他又呼籲大國改善關係，認為或更需要中國和美國的領導力協同一致，思考如何找到這些棘手問題的解決辦法。

中方多次表示，將繼續為推動烏克蘭局勢緩和，發揮建設性作用。並支持俄烏繼續和談，談出停火、止戰、和平，防止發生人道主義災難，避免烏克蘭危機外溢。

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責任編輯：林佩怡

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