  • 27°C
香港時間 : 2022326日 (六) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

推動調停俄烏戰事有望獲諾貝爾獎？聯合國駐華協調員這樣說

國情動向 14:55 2022/03/26

分享：

俄烏戰火持續1個多月仍未停， 聯合國駐華協調員常啟德（Siddharth Chatterjee）鼓勵北京發揮更積極作用，以結束衝突。彭博報道，常啟德表示，中國國家主席習近平通過推動解決俄烏戰爭，有機會締造歷史、獲得諾貝爾獎的時刻。

聯合國駐華協調員常啟德

常啟德認為，中國是可以在這場危機中，發揮重要調解作用的一個國家，形容「中國有能力，有容量，有敏感度，也了解地緣政治的複雜性」。

「在我看來，這是中國的諾貝爾獎時刻，」他補充說：「是真正（有望獲得）諾貝爾和平獎的時刻。」

衝突立即結束 符合中國利益

他並強調，衝突立即結束符合中國利益，指一帶一路和全球發展倡議的勢頭或開始減弱，需要和平與發展，這些倡議才能成功。

他又呼籲大國改善關係，認為或更需要中國和美國的領導力協同一致，思考如何找到這些棘手問題的解決辦法。

中方多次表示，將繼續為推動烏克蘭局勢緩和，發揮建設性作用。並支持俄烏繼續和談，談出停火、止戰、和平，防止發生人道主義災難，避免烏克蘭危機外溢。

【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利

拜登認為中國清楚與西方經濟聯繫更勝俄 已表明助俄後果

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁
今日
美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
2022/03/25
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
2022/03/25
中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利
2022/03/25
【烏克蘭局勢】國防部否認「縱容」俄羅斯 批美製造危機漁人得利
美國指未看到中國向俄提供軍事裝備 王毅稱避免烏克蘭危機外溢
2022/03/23
美國指未看到中國向俄提供軍事裝備 王毅稱避免烏克蘭危機外溢

你可能感興趣

美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁
今日 11:36
美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
13:40 2022/03/25
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
11:42 2022/03/25
中國駐美大使秦剛：中俄合作沒禁區 但有底線
諾貝爾獎 戰爭 烏克蘭 政治 地緣政治 習近平 美國 聯合國 中國

下一篇文章

美把中電信、中移動列國家安全威脅名單 中使館斥無理打壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平與約翰遜通電話：雙方應着眼戰略和長遠
習近平與約翰遜通電話：雙方應着眼戰略和長遠
深圳本輪疫情首次社會面動態清零 30招紓困發消費券減免租金
深圳本輪疫情首次社會面動態清零 30招紓困發消費券減免租金
王毅：中方不追求「單極亞洲」 中印要正確把握兩國關係發展方向（第三版）
王毅：中方不追求「單極亞洲」 中印要正確把握兩國關係發展方向（第三版）
鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」
鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」
【東航墜機】民航局：30天內將向國際民航組織遞交初步調查報告
【東航墜機】民航局：30天內將向國際民航組織遞交初步調查報告
傳所羅門群島擬允中國艦艇在當地補給 澳洲表關注
傳所羅門群島擬允中國艦艇在當地補給 澳洲表關注
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款