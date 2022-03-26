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中印破冰？兩國外長會談3小時 分析稱或協調涉俄立場

國情動向 16:29 2022/03/26

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中國國務委員兼外長王毅周五（25日）在印度工作訪問，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）和外長蘇傑生（S. Jaishankar）先後會面，是兩年前中印邊境衝突以來，中國官員對印度的最高級別訪問。

分析指出，中印高級別官員能夠會談，本身就是重要積極信號，可謂「破冰」。對於王毅此行，有中國學者認為，旨在尋找和印度的共同點；或和印度協調立場，爭取不參與西方國家對俄羅斯的制裁。

中印應相互成就 支持

據報王毅與蘇傑生會談大約3小時。據中國外交部網站，王毅表示，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥。

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雙方認為，恢復邊境地區和平安寧符合兩國共同利益，要在脫離接觸基礎上實現常態化管控，採取有效措施防止誤解誤判。

此外，雙方認為中印在重大國際和地區問題上，有著相同或相似立場。應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。還就疫情防控、烏克蘭、阿富汗和多邊事務交換意見。認為應堅持多邊主義，遵守聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的影響。

新加坡《聯合早報》引述北京有關學者指出，中印在俄烏戰爭問題上立場相近，為雙方談判與合作提供了機會。王毅此行是要和印度協調立場，爭取不參與西方國家對俄羅斯的制裁。

對俄烏危機態度相似 有利看到共同利益

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國與印度均沒有譴責俄羅斯，並在聯合國安理會有關表決投下棄權票。美國總統拜登曾指印度對俄侵烏的回應「不堅定」，又警告中國不要援助俄羅斯，否則將面臨後果。

《環球時報》引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰認為，此次對於俄烏危機持相似態度，有利讓中印看到，兩國在邊境衝突外有更多共同利益。

王毅與印度國家安全顧問多瓦爾會談時，就強調要以長遠眼光看待雙方關係、以共贏思維看待彼此發展、以合作姿態參與多邊進程。

責任編輯：林佩怡

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