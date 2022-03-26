【東航墜機】搜救6天 當局證實機上132人全部遇難

中國東方航空載有132人的MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市墜毀，新華社報道，經過6天全力搜救，國家應急處置指揮部今（26日）晚確認，航班上人員已全部遇難。

*22：35 更新確認機上人員全部遇難

未發現第二個黑盒 現場沒檢出常見有機炸藥成分

在今日稍早的新聞發布會上，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，已搜尋到與第二個黑盒安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）；尚未發現倖存者和第二個黑盒。

另外，會上表示，公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，開展現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身份，其中乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續。

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在記者會上，廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，全體消防救援人員搜尋範圍累計超過24萬平方米，搜尋到部分遺體殘骸和機體殘骸。而民政部門對接收的遇難者遺骸、物品均已妥善保管。

至於事故現場，理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

不過，救援過程中發現現場有一定濃度的可燃氣體，救援人員使用六合一複合氣體探測儀對核心區監測氣體濃度，防止因可燃、有毒氣體洩露引發次生災害，而目前核心區氣體監測數值均處於安全範圍以內。

較早前，事故現場挖出大量飛機殘骸，被整理放入箱（上圖）。據央視網快看微博，撞擊點附近經反覆探測確定已經無生命跡象，正採用人機協同的方式加緊搜尋。由於搜救現場淤積深，作業困難，消防搜救人員在大型機械翻找出來的淤泥中，翻找關鍵物證，之後泥土清運到集中堆放區，還會二次搜尋。

據央視新聞，明、後天當地或有連續降雨，山坡已有滑坡跡象，給救援帶來難度。

責任編輯：林佩怡

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