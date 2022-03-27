【東航墜機】尋獲第二個黑盒送京提取數據 這些信息待揭曉

中國東方航空MU5735航班失事第七天，周日（27日）現場尋獲第二個黑盒，下午送往北京，將開展數據提取等工作。

東航MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市藤縣境內墜毀，機上132人全部遇難。

央視報道，今日上午9時20分左右，在距離客機墜毀撞擊點40米位置，1.5米的土層下，消防員發現一橙色罐，經專家確認是失事客機第二個黑盒。救援隊表示，開挖時有一個沾滿泥土的圓罐子從樹根下滾出來，民航專家檢查，看到罐上英文字母。

據了解，該橙色罐較完整，但整個黑盒有很多部件遺失。黑盒經今日下午1時的航班送回北京，將進行相關的數據提取及後續工作。

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飛行數據記錄器 或助揭垂直墜落之謎

兩個黑盒分為飛行數據記錄器、駕駛艙語音記錄器。其中駕駛艙語音記錄器23日已尋獲，並已送往北京修復譯碼，惟該記錄器已嚴重受損，數據下載所需的時間難以確定。

至於飛行數據記錄器，記錄著飛機的高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度等重要參數。這次失事客機疑垂直姿態墜地，另有數據顯示客機或於兩分鐘內驟降數千米，若能分析飛行記錄器數據，將有助尋找失事原因。

另外，中新財經引述民航資源網專家李瀚明指出，在解譯黑盒數據後，還需要觀察飛機殘骸的方向舵、升降舵、襟翼等具體部件，螺桿等控制機械的具體位置，才能據此判斷具體控制信號是否得到執行。因此收集飛機殘骸也非常重要，是判斷飛機具體狀態的重要依據。

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責任編輯：林佩怡

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