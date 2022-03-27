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【內地疫情】單日增5550宗本土個案 上海佔近半98%無症狀

社會熱點 15:10 2022/03/27

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（26日）新增5550宗本土個案，包括1217宗本土病例、4333宗無症狀感染。疫情主要集中在上海、吉林，其中上海新增本土個案最多，有2678宗，再創單日新高，其中98%為無症狀感染。

上海新增陽性感染者數量連續高位，將繼續科學組織核酸和抗原檢測，以盡快實現社會面的動態清零，而當地已有1400多萬人抗原檢測。

上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

【內地疫情】上海一護士突發哮喘因無急診收治身亡

吉林本土感染逾2千

據國家衛健委通報，昨日新增的1217宗本土病例中，吉林佔1071宗、上海47宗、遼寧28宗，其餘在天津、河南、河北、黑龍江、山東、湖南、安徽、江西、廣東、北京等地。

當日本土無症狀感染新增4333宗，上海佔2631宗，吉林1007宗，福建264宗、河北142宗，其餘在遼寧、山東等多地。

上海感染連續高位 「核酸+抗原」篩查助動態清零

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日表示，上海疫情防控形勢嚴峻複雜，新增陽性感染者數量連續高位，將繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

吳乾渝指出，通過對前幾輪核酸篩查數據的分析研判，這兩天對全市開展「核酸+抗原」檢測的篩查，重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測，以提高檢測效率，及時發現隱匿感染者。

吳表示，目前全市已抗原檢測1400多萬人，今天還將繼續開展。從中發現了一些抗原檢測陽性人員，立即對其核酸檢測，檢測結果出來前就立即管控。

責任編輯：林佩怡

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