上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（26日）新增5550宗本土個案，包括1217宗本土病例、4333宗無症狀感染。疫情主要集中在上海、吉林，其中上海新增本土個案最多，有2678宗，再創單日新高，其中98%為無症狀感染。

＊20：35 新增上海新一輪全市核酸篩查

黃浦江為界分區分批篩查 封控區禁足暫停公交

上海今日（27日）晚上公告，為遏制疫情擴散蔓延勢頭，盡快實現社會面動態清零，決定在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

明（28日）清晨5時起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。同時，封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。

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吉林本土感染逾2千

據國家衛健委通報，昨日新增的1217宗本土病例中，吉林佔1071宗、上海47宗、遼寧28宗，其餘在天津、河南、河北、黑龍江、山東、湖南、安徽、江西、廣東、北京等地。

當日本土無症狀感染新增4333宗，上海佔2631宗，吉林1007宗，福建264宗、河北142宗，其餘在遼寧、山東等多地。

上海感染連續高位 「核酸+抗原」篩查助動態清零

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日表示，上海疫情防控形勢嚴峻複雜，新增陽性感染者數量連續高位，將繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

吳乾渝指出，通過對前幾輪核酸篩查數據的分析研判，這兩天對全市開展「核酸+抗原」檢測的篩查，重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測，以提高檢測效率，及時發現隱匿感染者。

吳表示，目前全市已抗原檢測1400多萬人，今天還將繼續開展。從中發現了一些抗原檢測陽性人員，立即對其核酸檢測，檢測結果出來前就立即管控。

責任編輯：林佩怡

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