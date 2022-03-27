【中國經濟】首兩月工業企業利潤增長5% 恢復基礎仍不牢固

中國開年工業經濟穩定恢復，國家統計局周日（27日）公布，今年1至月全國規模以上工業企業利潤按年增長5%，增速較去年12月回升0.8個百分點，能源原材料行業貢獻較大。

不過，受較高基數影響，工業企業利潤增速仍較去年全年明顯回落。分析指出，企業成本壓力加大，生產經營還面臨不少困難和挑戰，持續恢復基礎仍不牢固；國內疫情散發，工業企業亦面臨新挑戰，穩增長仍需加力。

習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

能源原材料行業貢獻較大

據國家統計局，1至2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額按年增長5%，較去年12月的4.2%增速，回升0.8個百分點。去年全年增長則為34.3%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢，各地區、各部門加大穩增長和支持實體經濟的力度，工業經濟穩定恢復，企業利潤小幅增長。

其中，企業收入增長較快，企業利潤在較高基數上保持增長。能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大，首兩月採礦業利潤按年增長1.32倍，增速明顯高於工業平均水平；其中，受原油價格持續上漲、煤炭價格按年漲幅較高等因素推動，石油天然氣開採、煤炭採選等行業利潤按年分別增長1.57倍、1.55倍，拉動作用較去年12月增強。

另外，受春節提振消費等因素拉動，部分基本生活類消費品行業利潤增長較快。

中國首兩月經濟透暖意 疫情下3月數據料走弱 穩增長仍需發力

國家統計局：有基礎實現5.5%的經濟增長 要付出艱苦努力

成本壓力加大 需求放緩、疫情防控抑制生產

朱虹表示，工業企業效益狀況延續去年以來的恢復態勢。但也要看到，1至2月工業企業利潤增速受基數較高影響，較去年全年明顯回落，企業成本壓力加大，利潤率和產銷銜接水平均有所下降；企業盈利改善仍不均衡，下游行業尤其是中小微企業利潤增長緩慢，企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎仍不牢固。

彭博分析，中國製造企業最近受到PPI漲幅高企的影響，而俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球油氣價格飆升。減稅降費政策或為企業帶來安慰，但國內支出疲軟和全球需求放緩可能會抑制產出。此外，內地疫情嚴峻觸發了嚴格的防控措施，一些工廠暫時停產，生產受到影響。

朱虹指出，下階段要繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本，落實好製造業扶持政策及小微企業減稅降費政策，助力企業紓困解難，促進工業經濟平穩運行、提質增效。

上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁