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【東航墜機】遇難者頭七 空難現場集體哀悼

社會熱點 16:17 2022/03/27

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中國東方航空MU5735航班本月21日在廣西墜毀，機上132人全部罹難，包括123名旅客及9名機組人員。今日（27日）「頭七」，墜機現場有家屬陸續到場祭奠，現場亦舉行哀悼活動，救授人員等向遇難飛機方向默哀三分鐘。國務委員王勇參加哀悼活動。

央視報道，今日下午2時許哀悼活動開始，全場鳴笛，國家應急處置指揮部全體人員、事故現場搜救人員等面向遇難飛機方向肅穆而立，默哀三分鐘，表達哀思。

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東航、波音發文致哀

地方政府和工作組協助遇難者家屬，在搜救現場、殯儀館等地以多種形式分散開展哀悼活動。

東航昨晚亦在官方微博發文，表示沉痛悼念「3·21」事故罹難乘客和機組人員​​​。波音微博也表示，向逝者致以最深切的哀悼，並向他們的家人和所有受到事故影響的人們表示慰問。又指波音將繼續支持航空公司客戶。同時，波音技術團隊正在支持美國國家運輸安全委員會，以及領導調查工作的中國民用航空局。

另外，目前指揮部仍在繼續搜尋飛機殘骸、遺骸遺物和各類物證資料等，做好各項善後處置工作，同步開展事故調查。而事故現場今早已尋獲失事客機第二個黑盒，下午送往北京分析。

【東航墜機】尋獲第二個黑盒送京提取數據 這些信息待揭曉

【東航墜機】搜救6天 當局證實機上132人全部遇難

責任編輯：林佩怡

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