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接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行

經濟脈搏 16:55 2022/03/27

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針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，一位接近監管部門的業內人士表示，兩國監管機構正相向而行尋求解決問題的方案。

內地官媒中證報引述該人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正努力尋求方案，以儘快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。

據介紹，部分中概股公司和投資機構今天（27日）參加了中國證監會舉行的一場視頻交流，會議主要聽取了市場人士對中概股近期情況的意見。

報道指，關於市場普遍關心的中美審計監管合作進展，證監會方面並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。這與美方近期披露的信息是一致的。

證監會提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的信息為準，不要盲目跟風。

一位資深會計師表示，最近幾個月中美雙方監管機構的良好互動有望打破審計監管合作的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度儘快達成合作安排。

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責任編輯：袁瑋婧

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