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【上海疫情】網傳長者無法出門配藥跳樓死 官方：他所住小區沒被封控

社會熱點 17:07 2022/03/27

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3月26日，網傳消息稱「上海有位老人因小區隔離，無法出門配藥而跳樓自殺」，並附上老人在閔行區某小區墜樓後的現場照片。經上海網絡辟謠平台求證，網傳消息為謠言，老人所住小區未在封控範圍，。該辟謠平台還引述墜樓老人的妻子說，「我愛人近期都順利前往醫院就診治療，居委會一直很配合我們開具出入證明，不存在居委會不讓出門的情況。」

家屬澄清：不存在居委會不讓出門的情況

跳樓老人經搶救無效死亡。目前，老人的親友正幫忙料理後事。

據上海辟謠平台公布，墜樓老人的妻子說，「我愛人近期都順利前往醫院就診治療，居委會一直很配合我們開具出入證明，不存在居委會不讓出門的情況。」她又指，「居委會和鄰居都很照顧我，我腰椎間盤不好，他們每天送飯送菜，還幫我帶孫女。」

針對網絡傳言，她說：「我們里委（注：即居委會）都很好的。證明都開了，也看過病了，病歷本上都有記錄。派出所也來調查過。」

她還提到，3月25日上午，愛人未告知家人行蹤，就自行外出，她還曾到居委會詢問丈夫去向。居委會答覆她，丈夫已開具就醫證明外出就醫。

小區居委會表示，小區未在封控管理範圍，對看病等特殊情況實行出入登記管理。登記表顯示，老人在3月20日、23日、25日均登記過出門信息，分別前往上海市閔行區中心醫院、上海市第五人民醫院就醫。

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責任編輯：尹航

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