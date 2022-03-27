【東航墜機】現場搜獲逾3.3萬件飛機殘骸碎片 找到事故相關新影片

中國東方航空MU5735航班失事第七天，國家應急處置指揮部今日（27日）下午再舉行發布會，會上通報搜獲第二個黑盒的情況。當局並累計搜尋到逾3.3萬件飛機殘骸及碎片，又找到新的事故有關影片。

會上指出，該飛行數據記錄器其他部分損毀嚴重，數據存儲單元外觀較為完好，目前已送往專業實驗室譯碼。

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民航局事故調查中心主任毛延峰表示，飛行數據記錄器記錄的是飛機在飛行過程中的高度、速度、俯仰角、垂直速度等狀態參數，駕駛員操縱飛機的駕駛桿、通話按鈕等參數，以及自動駕駛儀、自動油門等機載系統狀態參數，能夠為事故原因分析提供真實客觀的證據。

後期調查人員需要把兩部黑盒的數據，以及現場勘查的證據、空管雷達數據、機組和空管單位的陸空通話、飛機與地面的數據鏈傳輸信息、證人訪談等信息結合起來，綜合分析研判，才能更加客觀準確地分析事故的原因。

東航啟動理賠工作

另外，截至今日中午12時，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計33,777件，並通過走訪尋找目擊證人，在事發地以北8公里左右找到新的事故有關影片。當日消防救授人員亦搜尋到部分遺體殘骸、9件與遇難者身份相關的遺物。

東航並通報，已經正式啟動理賠工作，將依據國家相關法律法規，充分尊重家屬合理訴求，與家屬具體溝通方案細節，制定理賠方案，確定統一的賠付標準。

責任編輯：林佩怡

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