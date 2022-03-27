俄企手機Android系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應（更新版）

受美國制裁影響，據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯BQ公司的智能手機遭Google停止認證運行Android系統，該公司已在測試中國華為的鴻蒙操作系統（Harmony OS）。華為回應稱，暫無計劃在海外推鴻蒙手機。

*19：32 新增華為回應

BQ公司總經理弗拉基米爾·布扎諾夫表示，公司收到Google的通知，稱美國法律禁止向俄羅斯提供服務，包括出口及轉口，以及向俄羅斯提供美國原產的軟件和技術。

布扎諾夫稱，所有已經認證的設備將繼續運行；新設備的Android系統則可能會出現問題。

報道指出，BQ公司已經在測試華為的鴻蒙操作系統。布札諾夫說，其鴻蒙操作系統的新智能手機，或於今年下半年出品。

不過，華為向內地傳媒回應稱，截至去年底，已有2.2億台華為設備搭載Harmony OS，非常感謝大家對Harmony OS的關注與期待，但目前暫無計劃在海外推出搭載Harmony OS的手機。

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俄羅斯上月入侵烏克蘭後，美國等西方國家祭出嚴厲制裁，一系列跨國公司也陸續宣布撤出俄羅斯市場。

早前有俄羅斯電訊商MTS表示，從今年2月28日到3月13日，中國智能手機銷量比此前兩星期增長一倍。其中，華為智能手機銷量增長300%。

責任編輯：林佩怡

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