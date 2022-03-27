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國家衛健委：疫情期間保障正常醫療 不得以任何理由拒絕患者

社會熱點 21:49 2022/03/27

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內地近期出現多起因疫情防控延誤患者救治的事例，國家衛健委今日（27日）強調，各級醫療機構不得以任何理由，特別是沒有核酸檢測結果為由推諉、拒絕患者。

據央視新聞報道，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝強調，在疫情發生的時候，要着力保障封控區和管控區居民的正常醫療服務需求，特別是需要規律性治療的腫瘤放化療、血液透析患者以及急危重症患者、孕婦、老年人、兒童等特殊人群。

焦雅輝指，醫療機構要嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由，特別是不得以沒有核酸檢測結果作為推諉拒絕延誤治療的理由和藉口，我們要求各個醫院要在急救的搶救室、在手術室、在病房要設立緩衝區域，在核酸檢測結果不明的情況下來收治這些患者。

衛健委醫政醫管局副局長李大川指出，各級各類醫療機構應當落實首診負責制的要求，對於接診不能排除新冠肺炎的患者，要通過劃定專門的診療區域，指定分檢室、手術室等方式，為患者提供足夠的醫療資源。另外醫務人員要在充分防護的基礎下，做好患者的緊急救治，使急危重症患者得到及時治療。

國家衛生健康委要求，在封控區和管控區，要精準了解有特殊診療需求的患者情況，並把需求精準對接到社區與相應的醫療機構，同時解決「一出一進」問題，讓有看病需求的居民能夠出得了小區的門，進得去醫院的門。對於急危重症患者，可以使用120救護車運送，對於其他規律性治療的患者，可使用志願者車輛接送患者。

日前，上海市一名護士突發哮喘，因醫院急症室因疫情防控暫時關閉而未能收治，最終延誤治療而離世。山西財經大學亦有一名學生因學校被鐵皮圍住，救護車被迫繞道，最終學生不治身亡，引發輿論關注和不滿。

山西財大女生猝死 網傳因疫情不讓救護車進校延誤救治 校方回應

【內地疫情】上海一護士突發哮喘因無急診收治身亡

【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

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