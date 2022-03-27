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山西財大女生猝死 網傳因疫情不讓救護車進校延誤救治 校方回應

社會熱點 21:11 2022/03/27

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山西財經大學一名女生，近日在體育課跑步期間猝死，網傳消息稱保安因疫情不讓救護車進校而耽誤搶救。校方通報闢謠稱，事發時教師趕到學生身邊救治，並打校醫院和120急救電話，校醫院醫務人員5分鐘到場施救，救護車接報後9分多鐘亦趕到現場，惟學生送院搶救不治。

事發上周四（24日）上午，網上消息稱一名女學生在操場跑步期間，突然心肌梗塞，保安以疫情為由不讓救護車進校，耽誤了25分鐘，最終女生搶救無效死亡。

事件引起熱議，有網民質疑學校防疫過度耽誤救治。另有網傳影片，據稱是死者的父親晚上坐在輪椅上向校方高聲喊話，要求看閉路電視。

校方：救護車接報後9分多鐘趕到現場

校方周日（27日）清晨通報事件，指上周四上午，涉事同學在操場上體育課，慢跑約200多米後突然倒地，任課教師與其他正在上課的教師迅速趕到該同學身邊進行救治，並撥打校醫院電話和120急救電話。

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通報稱，校醫院醫務人員接電話後5分鐘趕到現場施救，120急救車在接報後9分多鐘趕到現場，對該同學現場急救，並迅速送往醫院。後經搶救無效，確認死亡。

校方表示高度重視事件，事後迅速成立工作專班，與該學生親屬溝通，給予精神安撫和生活照顧，並積極善後處理；學校將積極與親屬溝通，依法依規處理好善後事宜。

學生要求公開打120時間點 網民促公開cctv

據網上影片，周日下午山西財大學生選派代表查看監控畫面，之後梳理事件時間軸，指由女生昏倒、到救護車到時之間時間約19分鐘，澄清期間救護車抵達無阻攔。學生要求校方公開老師打電話給校醫及120的時間點。

有網民則認為，校方應公開閉路電視畫面，以消除質疑，而非由學生轉述事件。

責任編輯：林佩怡

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